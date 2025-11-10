ಚಳಿಗಾಲ ಶುರು: ಈ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹೊದಿಕೆ, ಹಾಸಿಗೆ; ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ!
ದೆಹಲಿ ಮೃಗಾಲಯವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಡಲು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೀಟರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಹಾರಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : November 10, 2025 at 3:16 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಉದ್ಯಾನವು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವುಗಳ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುವಂತೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮೃಗಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಸಂಜೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವು ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆನೆಗಳು, ಜಿಂಕೆಗಳು, ಮಂಗಗಳು ಮತ್ತು ನೀಲ್ಗೈಗಳಂತಹ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈಗ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳು, ಬೆಲ್ಲ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಲೋಚಿತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮಂಗಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಂಹಗಳು, ಹುಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳಂತಹ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಮಾಂಸದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 12 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಬೇಸಿಗೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಾ. ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಆಹಾರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಮೃಗಾಲಯವು ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ತಣ್ಣನೆಯ ನೆಲದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ನೆಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆವರಣಗಳಿಗೆ ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃಗಾಲಯದ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇಳಿಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದು ಮೃಗಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಜ್ವರ ಏಕಾಏಕಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕಾರಣ ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಲಯ ಮತ್ತೆ ತೆರೆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆದ ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 23,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ಪಕ್ಷಿ ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟ ನಂತರ ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭೇಟಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಣ್ಣದ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ತಲೆಯ ಐಬಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದವು. 2016 ಮತ್ತು 2021 ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪಕ್ಷಿ ಜ್ವರದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 96 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ದೆಹಲಿ ಮೃಗಾಲಯವು ರಾಜಧಾನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
