ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪರಾಧ: ಬೆಂಗಳೂರು -ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ ಕ್ರೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರ: NCRB ವರದಿ!
NCRB ಯ 2024ರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ದೆಹಲಿಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Published : May 7, 2026 at 9:51 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ 2024ರ ವರದಿಯು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ NCRB 2024ರ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರತಿ 100,000 ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅಪರಾಧ ದರದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣವು ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಂತಹ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರ ದೆಹಲಿ: ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿಯನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಮಹಾನಗರ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಕುಖ್ಯಾತಿಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ vs ಇತರ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳು: NCRB ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ 19 ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರ:
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಹಾನಗರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸತತ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 100,000 ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಪರಾಧ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣ ದೆಹಲಿಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ?: ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನ ಐಟಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಪರಾಧ ದರಗಳು ದೆಹಲಿಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೇಗಿದೆ?: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಇತರ 18 ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಯ ಹಾಗೂ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು 100,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ 70 ರಿಂದ 80 ರ ನಡುವೆ ಇದ್ದರೂ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 180 ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೌರ್ಯ (ಗಂಡ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ), ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು - ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್:
ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಂತಹ ನಗರಗಳು ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೆಹಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣವು 100,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ 186.5 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 72.4ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 68.9, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 51.2 ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 61.2. ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಅಪರಾಧಗಳು: ಎನ್ಸಿಆರ್ಬಿ 2024ರ ದತ್ತಾಂಶವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧದ ಒಟ್ಟು 3,270 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಅಂಕಿ- ಅಂಶ?: ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಕೇವಲ 520 ರಷ್ಟಿದೆ. ಪುಣೆ ಅಥವಾ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದರ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪರಾಧಗಳಾದ - ಕಳ್ಳತನ, ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಂತಹ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ.ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಇತರ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಎಫ್ಐಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತರ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೆಹಲಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಂತಹ ಬೀದಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳವನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ : ಅಪರಾಧದ ನೋಂದಣಿಯ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ದರವು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿಯಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ದರವು ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟನ್ನು ಮೀರಿದೆ - ಇದು ಪೊಲೀಸರು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ದೆಹಲಿಯ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ದರ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಗೆಹರಿಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಾಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
