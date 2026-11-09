ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ; ಸರ್ಕಾರಿ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ 368, ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲಿ 1,039!
ಸರ್ಕಾರದ ಸಮೀರ್ ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಯೂಐ ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಖಾಸಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟದ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.
Published : November 9, 2026 at 10:28 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೀಪಾವಳಿಯ ಮರುದಿನವಾದ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಗೆ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿದಂತಿತ್ತು. ಪಟಾಕಿಗಳ ಹೊಗೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಿದ್ದು, ಮಹಾನಗರದ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ತೀವ್ರ ಕಳಪೆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಸಮೀರ್ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ 368 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 15 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಯೂಐ ಮಟ್ಟ 400 ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 40 ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 250 ಮೀರಿದೆ.
ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಸಮೀರ್ ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಯೂಐ ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಖಾಸಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ತಾಣಗಳ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟದ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ 1,039 ದಾಖಲಾತಿ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಮೀರ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ 368 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯಂದು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೆಹಲಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನವಸತಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರತೆ ಕೂಡ ಕುಸಿದಿದೆ. ಸುಟ್ಟ ಪಟಾಕಿಯ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಉಸಿರಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ (ಸಿಪಿಸಿಬಿ) ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಯೂಐ ಮಟ್ಟ 400 ದಾಟಿದೆ. ಬಿರಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 441 ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿವೇಕ ವಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ 437, ದೆಹಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 434, ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತು ಜಹಂಗಿರ್ಪುರಿಯಲ್ಲಿ 433 ದಾಟಿದ್ದು, ರೋಹಿಣಿಯಲ್ಲಿ 430 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ವಿಫಲ: ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಜಿಆರ್ಎಪಿಯ ಮೂರನೇ ಹಂತವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ತೀವ್ರ ಕಳಪೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ತೀವ್ರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯೋಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು.
ಹಂತ 3ರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ 3 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ 4 ಡೀಸೆಲ್ ಚಾಲಿತ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧ, ಅತ್ಯಗತ್ಯವಲ್ಲದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಗಿತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತರಗತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿವೆ.
ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೆಹಲಿಯ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತೀವ್ರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆ: ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಮಾ, ಸಿಒಪಿಡಿ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಮಾಲಿನ್ಯದ ವೇಳೆ ಹೊರಗಡೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮಾಸ್ಕ್ ಧಾರಣೆಯಂತಹ ರಕ್ಷಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಸಂಬಂಧ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹದಗೆಟ್ಟ ವಾಯುಗುಣ: 5ನೇತರಗತಿವರೆಗೆ ಹೈಬ್ರೀಡ್ ಮಾದರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ