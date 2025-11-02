ದೆಹಲಿಯ ಗಾಳಿ ವಿಷಮಯ: ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ 400ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ.
Published : November 2, 2025 at 9:28 AM IST
ನವದೆಹಲಿ : ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟವು 'ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ' ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆಯಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಉಸಿರಾಟದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಹದಗೆಡಿಸಿತು.
ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ (CPCB) ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯ ಸರಾಸರಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AQI) ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಕ್ಕೆ 372 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನು 'ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ' ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ನಗರದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಎಕ್ಯೂಐ) 400 ಅಂಕವನ್ನು ದಾಟಿದೆ, ಇದು ವಿಷಕಾರಿ ಗಾಳಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಜೀರ್ಪುರ (425), ಬವಾನಾ (410), ರೋಹಿಣಿ (409), ಆರ್ಕೆ ಪುರಂ (418) ಮತ್ತು ದ್ವಾರಕಾ (401) ಸೇರಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ.
ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು 300 ರಿಂದ 400 ರ ನಡುವೆ AQI ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವಿಷಕಾರಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. NCR ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಫರಿದಾಬಾದ್ (312), ಗುರುಗ್ರಾಮ್ (325), ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾ (308), ಘಜಿಯಾಬಾದ್ (322) ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾ (301) ಎಲ್ಲವೂ 'ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ' ವರ್ಗದಲ್ಲಿ AQI ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ.
ಮಂಜು ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಸಫ್ದರ್ಜಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರವು 900 ಮೀಟರ್ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಪಾಲಂ 1,300 ಮೀಟರ್ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 30.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಋತುಮಾನದ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 19.4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ತೇವಾಂಶವು ಶೇಕಡಾ 73 ರಷ್ಟಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಗೆಯ ರಚನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿಯ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ 303 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರಾತ್ರಿಯ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯದ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಬಲವಾದ ವಾಯುವ್ಯ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹದಗೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಭತ್ತದ ಪೈರಿನ ಕೂಳೆ ಸುಡುವುದು ಮತ್ತು ನಗರದ ಹೊಗೆಯಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
