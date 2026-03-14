ದೆಹಲಿ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯವಿದೆ- ರಾಹುಲ್​ ಆರೋಪ: ಹೇಳಿಕೆಗೂ ಮೊದಲು ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ: ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

ದೆಹಲಿ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 14, 2026 at 7:59 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಾಸು- ಫೇಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪವನ್ನು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ವಿವಿ ಆಡಳಿತ, ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​ರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, "ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (CUET) ಅಂಕಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಕೋರ್ಸ್​ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದೆ.

"ವಿವಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಸಿಯುಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರದ ಕೆಲ ಕೋರ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನೇ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಾಪಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೊದಲು ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ: ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿರುವ ವಿವಿ, "ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದೆ.

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪವೇನು? ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್​ 13 ರಂದು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಎಸ್‌ಪಿ) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಾನ್ಶಿ ರಾಮ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, "ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವಾಗ ಅವರ ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾಸು-ಫೇಲು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಜಾತಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

"ನಾನು ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಶನವು ಒಬಿಸಿ, ದಲಿತ, ಆದಿವಾಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಫೇಲು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸಂದರ್ಶಕರು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೆಳವರ್ಗದವರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ದೂರಿದ್ದರು.

