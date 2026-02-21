ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಇಂದು ತೆರೆ: ಸಂಚಾರ ಸಲಹೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್
ಭಾರತ್ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ - 2026 ಇಂದು ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಚಾರ ಸಲಹೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : February 21, 2026 at 11:50 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರತ್ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ -2026 ಇಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನಲೆ ಒಂದು ದಿನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಆರನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.
ಐದನೇ ದಿನವಾದ ನಿನ್ನೆ ಭಾರತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಎಐ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.
ಆರನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರ ಉತ್ಸಹ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾರೀ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ನೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಬುತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು, ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ 20 ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸಚಿವರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 45 ನಿಯೋಗಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದವು. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೂರು ದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ 250 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಸಿ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 20 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮೇಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ಸಹಕಾರ, ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು, ಎಐ ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತ ಎಐ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ.
ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ 110 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು, ಸುಮಾರು 20 ಎಚ್ಒಎಸ್ಮಟ್ಟದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ 30 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 45 ಸಚಿವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
