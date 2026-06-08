ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಹೊಡೆತ: ದೇಶದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಮಳೆ?; ಹೀಗಿದೆ IMD ಮನ್ಸೂಚನೆ; ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ!
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : June 8, 2026 at 1:24 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುಂಗಾರು ಮಾರುತಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೆಡೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತಣಿದಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ, ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತವು ತೀವ್ರ ಝಳದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳತ್ತ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಮಿಶ್ರ ಹವಾಮಾನ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಜೂನ್ 8 ರಿಂದ 13ರ ನಡುವೆ ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ, ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದೂ ಐಎಂಡಿ ಮನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು - ಮಳೆಯಾಟ: ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು - ಮಳೆಯಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದ ದೆಹಲಿ ತುಸು ತಂಪಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಬಿಸಿಲೇಟಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಟಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಾಪಮಾನ 42 ರಿಂದ 43 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದು ಐಎಂಡಿ ಸೂಚನೆ.
ಇಂದು ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ಆಕಾಶ ತಿಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲು ಏರುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲು ಇರಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಸೆಖೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಜೂನ್ 11 ರವರೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೂನ್ 11 ಮತ್ತು 12 ರಂದು ಹಗುರ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮುನ್ನಡೆದ ಮುಂಗಾರು: ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಮಾರುತಗಳು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಒಡಿಶಾ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣವಿದೆ.
ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತ: ದೆಹಲಿ, ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 10 ರವರೆಗೆ ಒಣ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಹವಾಮಾನ ಇರಲಿದೆ. ಜೂನ್ 11 ಮತ್ತು 13 ರ ನಡುವೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಇರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ, ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತ: ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 10 ಮತ್ತು 11 ರಂದು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು. ಜೂನ್ 12 ರಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ವಿದರ್ಭ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಣಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 9 ರಿಂದ ಜೂನ್ 13 ರವರೆಗೆ ಅತಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತ: ಕೊಂಕಣ, ಗೋವಾ, ಮಧ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಮರಾಠವಾಡ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೊಂಕಣ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಮಾರುತಗಳು ವ್ಯಾಪಿಸಲಿವೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ - ಕರ್ನಾಟಕ - ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ: ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕೇರಳ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಒಳನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅತಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ. ಜೂನ್ 8 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 10 ರ ನಡುವೆ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು: ಈ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ವಾರವಿಡೀ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ, ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೂನ್ 9 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 11 ರ ನಡುವೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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