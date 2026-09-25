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ದೆಹಲಿ ಎಸ್​ಐಆರ್​: ನೋಟಿಸ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳು ದೃಢೀಕರಣ

2002ರ ಹಿಂದಿನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೆ

SPECIAL INTENSIVE REVISION ದೆಹಲಿ ಎಸ್​ಐಆರ್ UNMAPPED WITH LAST SIR ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ DELHI SIR
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (PTI)
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By PTI

Published : September 25, 2026 at 11:39 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಟಿಸ್​ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಜಿ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಲ್.ಕೆ.ಅಡ್ವಾಣಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್, ಮಾಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಗದೀಪ್ ಧನಕರ್ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಂಧು, ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹಲವು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತು ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

2002ರ ಹಿಂದಿನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ್ದಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂತಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ನ.4ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿರುವ ದೆಹಲಿಯ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಅಂತಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 97 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್​ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ 33.13 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು 2002ರ ಹಿಂದಿನ ಎಸ್‌ಐಆರ್ ವೇಳೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂದು ದೆಹಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಚೇರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಎಸ್‌ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​​ 30ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಿದ್ದು, ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ' ಹಂತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 29ರೊಳಗೆ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಯಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸಿಇಒ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಸ್​ಐಆರ್​ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ; ಅಡ್ವಾಣಿ, ಜೈಶಂಕರ್​, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತ ಸಂಧುಗೆ ನೋಟಿಸ್​​​ ಜಾರಿ

TAGGED:

SPECIAL INTENSIVE REVISION
ದೆಹಲಿ ಎಸ್​ಐಆರ್
UNMAPPED WITH LAST SIR
ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
DELHI SIR

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