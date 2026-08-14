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80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ದೇಶ ಸರ್ವ ಸನ್ನದ್ಧ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ

ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Delhi security stepped up ahead of 80th Independence
80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ದೇಶ ಸರ್ವ ಸನ್ನದ್ಧ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ (ANI)
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By ANI

Published : August 14, 2026 at 6:53 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 80 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿವೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂದಣಿ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ತಂಡಗಳು ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಂಡಿ ಹೌಸ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಐಟಿಒ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಅನುಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ಕೆ. ಸಿಂಗ್, "ನಾವು ಆ ಅನುಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರಾಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, ಅವರು ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಆ ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ
DELHI SECURITY STEPPED UP
80TH INDEPENDENCE

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