ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪಿಜಿ, ಖಾಸಗಿ, ವಿವಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ಮನವಿ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪಿಜಿ, ಖಾಸಗಿ, ವಿವಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : September 8, 2026 at 2:10 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದೀಗ, ಸಮಿತಿಯು ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ತನ್ನ ಸಮಿತಿಗೆ ಇಡೀ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಪಿಜಿಗಳು, ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಕೋರಿದೆ.
ಕಾರಣ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದೆಹಲಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸತ್ಯ ನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದು 7 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸುಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, 2022 ರ ಎಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸತ್ಯ ನಿಕೇತನ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದು ಇಬ್ಬರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿ, ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿ 7 ಜನರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ದುರಂತವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಪದೇ ಪದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವುಗಳ ಭದ್ರತೆ, ಬೈಲಾ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿನ ದಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಗರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದಾದ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಆವರಣಗಳು ಅನುಮೋದಿತ ಕಟ್ಟಡ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಟ್ಟಡ ಉಪ ಕಾನೂನುಗಳು, ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಭೂ ಬಳಕೆ, ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಈ ತಪಾಸಣೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೆಹಲಿಯಾದ್ಯಂತ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಿಜಿ ವಸತಿಗೃಹಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಅನಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜುಲೈ 9, 2026 ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಜಪತ್ ನಗರ, ಸಾಕೇತ್ ಮತ್ತು ಮಾಳವೀಯ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯ ನಿಕೇತನವು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದ ತಪಾಸಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
"ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯು 03.09.2026 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೈದುಲಾಜಬ್, ಸಾಕೇತ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಪತ್ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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