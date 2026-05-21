ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ದಿಮ್ಮೆನ್ನುಸುವಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು: 47 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ ದಾಟಿದ ತಾಪಮಾನ, ಶಾಖದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಯುವಕ!

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಮೊದಲ ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ 24 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ANI

Published : May 21, 2026 at 5:27 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲಾಘಾತಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮೂಲದ 24 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಯುವಕ ಗುರುವಾರ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಆತನನ್ನು ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಯುವಕನ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು 105 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್​ ಹೀಟ್​ ( ಅಂದರೆ 40.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್) ಮೀರಿದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇತರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ವೈದ್ಯರು, ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯ ಮೊದಲ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯುವಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ನಿಗಾ ಘಟದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1:45ಕ್ಕೆ, ಆರ್‌ಎಂಎಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 24 ವರ್ಷದ ಯುವಕನಿಗೆ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಾಂತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದಾಗ ತುಂಬಾ ದಣಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ. ತಲೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತು, ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ. ತಕ್ಷಣ ಆತನನ್ನು ನೀರು ಮತ್ತು ಐಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯವರೆಗೆ ಮುಳುಗಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು. ಅದರ ನಂತರ, ನಾವು ಅವನನ್ನು ವಾರ್ಡ್‌ಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆವು" ಎಂದು ಆರ್‌ಎಂಎಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಚೌಹಾಣ್ ಎಂಬುವರು ರೋಗಿಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ಕೈಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣದ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

Delhi records season's first severe heatstroke case as 24-year-old admitted to RML Hospital
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ANI)

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳಿವು: "ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ (ಮಾಧ್ಯಮ) ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಾಖ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಉಪ್ಪುನೀರು ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನೆರಳು ಅಥವಾ ಮರ-ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿರಿ" ಎಂದು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೀಟ್ ವೇವ್​ ಅಬ್ಬರ; ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಆರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಗುರುವಾರ 47 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೀರಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೇ 26 ರವರೆಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಉಷ್ಣ ಅಲೆಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲಿವೆ. ಗಂಟೆಗೆ 25 ರಿಂದ 35 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 44.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 4.1 ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು. ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 28.3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 1.8 ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು. ಮುಂಗೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 46.3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್‌ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 30.9 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ 117 ಅಂಕಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ದೆಹಲಿ ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ನಗರಗಳಾದ ಫರಿದಾಬಾದ್ 138, ಗುರುಗ್ರಾಮ್ 135, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 128, ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾ 126 ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾ 119 ಅಂಕಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಎಕ್ಯೂಐ) 100 ರಿಂದ 200ರ ನಡುವೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಎಕ್ಯೂಐ) 100 ರಿಂದ 200ರ ನಡುವೆ ಇತ್ತು.

ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಹಲವೆಡೆ ಬಿಸಿಲು ಹಾಗೂ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ತೀವ್ರ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲ್ಕಾಜಿ ಮತ್ತು ನೆಹರೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲು ಇತ್ತು. 46 ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು. ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲಿನ ಅಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಿಜಯ್ ಬಾಘೇಲ್, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಾಲಿಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆಯೂ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 7 ಅಥವಾ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲ್ಕಾಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ತುಘಲಕಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸವಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಇಂದು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು ಇದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ, ಸಂಜೆ 6:00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ, ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳು:

  • ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಿ.
  • ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು, ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ORS ಕುಡಿಯಿರಿ
  • ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಲೆ ಮತ್ತು ಮುಖವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ಹಗುರವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ
  • ತಾಜಾ, ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ
  • ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
  • ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿ
  • ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

