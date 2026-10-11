ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರೂ ಅಜ್ಜಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೆರಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ: ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ
ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆಗೆ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಸಾವಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : October 11, 2026 at 8:22 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಿಜೆಪಿ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವಿಷಯವನ್ನು ದೀಪ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸಹಾಯವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
VIDEO | Delhi Police releases video of informing CJP's Abhijeet Dipke of his grandmother's death; officials say offered assistance for his travel to hometown. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/laTMhjkXRf— Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2026
ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೀಪ್ಕೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷವೂ ಇದೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪೊಲೀಸರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಾದ (ಪಿಆರ್ಒ) ನೇಹಾ ಯಾದವ್ ಅವರು, ದೀಪ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಿಗದಿತ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಊರಿಗೆ ತೆರಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ದೀಪ್ಕೆ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ದೀಪ್ಕೆ (85) ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿಧನರಾದರು. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲೆಂದು ಮುಂಬೈನಿಂದ ದೆಹಲಿ ಬಂದ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಮತ್ತವರ ತಂಡವನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಮಾನದೊಳಗೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ: ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಭಿಜೀತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವನ್ನು ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡ್ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಜೆಪಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರತ್ನಾ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: