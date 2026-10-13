ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಿಜೆಪಿಯ ದಾಸ್, ಅಜಿಂಕ್ಯಾ, ರಂಕಾ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ
ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆಂದೇ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಮರುದಿನ ಸಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 13, 2026 at 1:05 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾ, ಸೌರವ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಜಿಕ್ಯಾ ಶಿಂಧೆಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆಂದೇ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಮರುದಿನವೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪುನರೊತ್ತಾಯಿಸಿದ ಅವರು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹಾರಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
JANTAR MANTAR HAS BEEN RECLAIMED! WE HAVE ENTERED JANTAR MANTAR AND NOW WE ARE BEING DETAINED! But this is a message to all of us young gen! We can do it! Gyanu, you’re done bro! @Cockroachisback https://t.co/swDB6K8kW5— Saurav Das (@SauravDassss) October 13, 2026
ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಸಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣಲದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ! ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ! ಜ್ಞಾನು, ನಿನ್ನ ಆಟ ಮುಗಿಯಿತು ಬ್ರೋ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಕಾ ಕೂಡ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Cockroaches with the Tiranga sneaked into Jantar Mantar early this morning before they were picked up by Delhi Police. @AshutoshRanka, @SauravDassss, @AjinkyaCJP along with other team members have been detained. You cannot denotify the resistance, @narendramodi https://t.co/x7B40akCVO— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026
ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಬೀಸಿದ ರಂಕಾ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ, ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಂಜಾನೆ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ದಿಪ್ಕೆ, ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳು ತಿರಂಗವನ್ನು ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು, ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾ, ಸೌರವ್ ದಾಸ್, ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ತಂಡ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹತ್ತಿಕಲು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಪ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದ ಗೇಟ್ ದಾಟಿದ್ದು, ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ದ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಖಂಡಿಸಿದ ಸಿಜೆಪಿ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ದಿಪ್ಕೆ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕ್ರಮವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದು.
Cockroaches with the Tiranga sneaked into Jantar Mantar early this morning before they were picked up by Delhi Police. @AshutoshRanka, @SauravDassss, @AjinkyaCJP along with other team members have been detained. You cannot denotify the resistance, @narendramodi https://t.co/x7B40akCVO— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಂದ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಅನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅವರ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡುವ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಕೂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ಥಳ: ಸೋಮವಾರ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಾಮ್ಲೀಲಾ ಮೈದಾನ, ಬುರಾರಿ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ದೆಹಲಿಯ ಸಿಬಿಡಿ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿತ್ತು. ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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