ಗುರುದಾಸಪುರ ಗ್ರೆನೇಡ್ ದಾಳಿ ಕೇಸ್: ಪಾಕ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಗ್ರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಭೇದಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಗ್ರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 30, 2025 at 8:36 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಂಜಾಬ್ನ ಗುರುದಾಸಪುರದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೊರಗೆ ನಡೆದ ಗ್ರೆನೇಡ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಂಟಿರುವ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶೇಷ ಘಟಕವು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಗುಂಪು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರ ಶಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತರನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ದಾಟಿಯಾ ನಿವಾಸಿ ವಿಕಾಸ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬೇತು (19), ಪಂಜಾಬ್ನ ಫಿರೋಜ್ಪುರದ ಹರ್ಗುಣ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗುರ್ಕರನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (19) ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಜ್ನೌರ್ನ ಆಸಿಫ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅರಿಶ್ (22) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಬಂಧಿತರ ಬಳಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪಿಸ್ತೂಲ್, 10 ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಸಂದೇಶಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶೇಷ ದಳದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಿಂಗ್ ಕುಶ್ವಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪಾಕ್ ಉಗ್ರನ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಗ್ರೆನೇಡ್ ದಾಳಿ: "ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಪಂಜಾಬ್ನ ಗುರುದಾಸಪುರದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೊರಗೆ ನಡೆದ ಗ್ರೆನೇಡ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪಾಕ್ ಉಗ್ರ ಶಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆತ ಅಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರ ಭಟ್ಟಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂವಹನ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆತನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಂಡವು ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಂಧಿತ ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆರೋಪಿ ಗುರುದಾಸ್ಪುರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
"ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಿಗಾದ ನಂತರ ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆತನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ಭಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಸಹಚರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮೊದಲು ಠಾಣೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ದಾಳಿ: ಗುರುದಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಭಟ್ಟಿಯು ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಭಟ್ಟಿಯ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಗುರುದಾಸ್ಪುರದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಅಮೃತಸರದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಹರ್ಗುಣಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರಿಗೆ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಹರ್ಗುಣಪ್ರೀತ್, ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಸಹಚರರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೊರಗೆ ಗ್ರೆನೇಡ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಗುಂಪಿನ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ ಎಂಬ ಮದನಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ: ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾದ 37 ಮಂದಿ ನಕ್ಸಲರು