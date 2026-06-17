ISI ಬೆಂಬಲಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಭೇದಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು; 7 ಮಂದಿ ಸೆರೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದರೋಡೆಕೋರ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರ ಅಜ್ಮಲ್ ಗುಜ್ಜರ್ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 17, 2026 at 10:23 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಐಎಸ್ಐ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ-ಅಪರಾಧ ಗುಂಪಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರುವ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು, ಏಳು ಮಂದಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕ್ ಮೂಲದ ನಿರ್ವಾಹಕರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಇವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ನೆರೆ ದೇಶದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಧಿತರನ್ನು ಅನಸ್, ಮೋಹಿತ್, ದೀಪಕ್, ಆರಿಫ್, ಕರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಜತನ್ ಮತ್ತು ಸಬೀರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಶೇಷ ಘಟಕದ ಡಿಸಿಪಿ ನಾರಾ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದರೋಡೆಕೋರ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರ ಅಜ್ಮಲ್ ಗುಜ್ಜರ್ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳು 2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತರಿಂದ 5 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅರೆ-ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗಳು, 41 ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು, ಏಳು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ವಾಹನವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಧ್ವನಿ ಮೆಮೊಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಡೇಟಾಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಗುಂಪು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹಣ ರವಾನಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
2026ರ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐಎಸ್ಐ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಗಳು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು, ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾಗೀರಥ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಅಕ್ರಮ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತು ಸರಕುಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಂತರ ರಹಸ್ಯ ಡೆಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ವಿತರಣಾ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಲವಿರುವುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
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