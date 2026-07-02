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DRDO, ಇಸ್ರೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್​ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು

ಈತ ಇಸ್ರೋ, ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಡಿಆರ್​ಡಿಒ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್​ ಕರೆಯ ಇಮೇಲ್​ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದ.

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ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್​ ಸಂದೇಶ (ETV BHARAT)
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By PTI

Published : July 2, 2026 at 12:31 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಎನ್​ಐಎ, ಇಸ್ರೋ, ಡಿಆರ್​ಡಿಒ ಮತ್ತು ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸರಣಿ ಸುಳ್ಳು ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ 36 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ 2008 ರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್​​ 29 ರಂದು ಎನ್​ಐಎ, ಇಸ್ರೋ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್​ಪಿಸಿಐಎಲ್​), ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಆರ್​ಡಿಒ) ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉನ್ನತ ಭದ್ರತೆಯುಳ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್‌ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ.

ಅಲ್ಲದೇ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನಕ್ಕೂ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭದ್ರತಾ ಪರೀಶಿಲನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತುರ್ತು ಅಲರ್ಟ್​ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಕರೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಈ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಹುಸಿ ಕರೆಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಇಮೇಲ್​ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಎರಡು ಶಂಕಾಸ್ಪದ ಇಮೇಲ್​ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಇಮೇಲ್ ವಿನಿಮಯದ ವಿವರವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಬಳಿಕ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ, ಜೂನ್ 30 ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ ಸಂಯೋಗ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತನ ಸುಳಿವನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ ನಿಶಾಂತ್ ತ್ಯಾಗಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ತ್ಯಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 2010 ರಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆತ 2008ರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈತನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆತ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸ್ಫೋಟದ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾದ ಇಮೇಲ್‌ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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