ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಎನ್ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ, ಕಿರುಕುಳ, ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಇಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ನೆರವಿನಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
By ANI
Published : October 6, 2026 at 1:12 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳು, ಆಟೋಗಳು, ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವು ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ, ಕಿರುಕುಳ, ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಇಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ನೆರವಿನಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ದೂರುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್-ಆಧಾರಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಂತೆ ಎನ್ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಚಾಲಕ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ದಂಡವಿಲ್ಲದೆ ರೈಡ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾಲಕರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ನಿಯಮಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ತಡರಾತ್ರಿ ರೈಡ್ಗಳಿಗೆ ಚಾಲಕರ ಬಲವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ, ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ರೈಡ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯ್ಕೆ, 24x7 ತುರ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ, ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ SOS ಬಟನ್ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು.
ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸುವುದು, ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೆರವು ದೂರುಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಮಹತ್ವ ಎನ್ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದೂರುಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ರವಾನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಎನ್ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ವಿಜಯಾ ರಾಹತ್ಕರ್, ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸೋಮವಾರ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿರುವ ಲೋಕ್ ನಾಯಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಖಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು.
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