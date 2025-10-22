ETV Bharat / bharat

ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ; ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ!

ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ.

Smog Continues To Choke Delhi After Diwali, Air Quality Remains 'Very Poor'
ನವದೆಹಲಿಯ ಲೋಧಿ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿರುವುದು. (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 22, 2025 at 2:41 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಪಿಸಿಬಿ) ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಸರಾಸರಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ 345 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 'ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ' ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ, ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳು ಸಹ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದೆಹಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಗ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಟಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಪಾಲನೆ ಆಗದೇ ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.

Smog Continues To Choke Delhi After Diwali, Air Quality Remains 'Very Poor'
ನವದೆಹಲಿಯ ಲೋಧಿ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆಯ ನಡುವೆ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನ. (PTI)

ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಸರಾಸರಿ AQI 345ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಫರಿದಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ 298, ಗುರುಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ 302, ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ 277, ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ 305, ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ 278 AQI ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

Smog Continues To Choke Delhi After Diwali, Air Quality Remains 'Very Poor'
ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆಯ ನಡುವೆ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ. (PTI)

ಹರಿಯಾಣದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು 'ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ' ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಬುಧವಾರ ನೆರೆಯ ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದು 'ಕಳಪೆ'ಯಾಗಿತ್ತು. ಹರಿಯಾಣದ ರೇವಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧರುಹೆರಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಯೂಐ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ 382 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ನರ್ನೌಲ್ ಮತ್ತು ಜಿಂದ್ ಕೂಡ 367ರ ಎಕ್ಯೂಐನೊಂದಿಗೆ 'ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ' ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 'ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ' ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ (362), ರೋಹ್ಟಕ್ (358), ಯಮುನಾನಗರ (347), ಫತೇಹಾಬಾದ್ (320) ಮತ್ತು ಬಲ್ಲಭ್‌ಗಢ (318) ಸೇರಿವೆ.

Smog Continues To Choke Delhi After Diwali, Air Quality Remains 'Very Poor'
ನವದೆಹಲಿಯ ಲೋಧಿ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿರುವುದು. (PTI)

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ತಜ್ಞರು: ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, AQI ಮಟ್ಟವು 300 - 400ರ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Smog Continues To Choke Delhi After Diwali, Air Quality Remains 'Very Poor'
ನವದೆಹಲಿಯ ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿರುವುದು. (PTI)

ಏನಿದು ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೂಚ್ಯಂಕ: ಶೂನ್ಯ ಮತ್ತು 50ರ ನಡುವಿನ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು 'ಉತ್ತಮ'ವೆಂದು, 51 ಮತ್ತು 100 'ತೃಪ್ತಿಕರ'ವೆಂದು, 101 ಮತ್ತು 200 'ಮಧ್ಯಮ', 201 ಮತ್ತು 300 'ಕಳಪೆ', 301 ಮತ್ತು 400 'ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ', 401 ಮತ್ತು 450 'ತೀವ್ರ' ಮತ್ತು 450ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 'ಗಂಭೀರ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಅನೇಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ತೀವ್ರ ಕಳಪೆ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರದ 24-ಗಂಟೆಗಳ ಸರಾಸರಿ AQI 351 ಆಗಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ದಾಖಲಾದ 345 ರಿಂದ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ದೀಪವಾಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯು ಗ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರು ಹುಲ್ಲು ಸುಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ದೀಪವಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಜನ ಉಸಿರಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಶೀತ ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾಲಿನ್ಯವು ಈಗ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜು ಬೀಳುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದು ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪದರವಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ, ರಾಜಧಾನಿ ಇಂದು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ ಎಂದೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಸುಮಾರು 32 ರಿಂದ 33 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಸುಮಾರು 26 ರಿಂದ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಮಂಜು ದಟ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯೋಗ (CAQM) ಗ್ರೇಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ (GRAP)ನ ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. GRAP-II ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧ (ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಸೇರಿದಂತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಗಿ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ಧೂಳು ನಿಗ್ರಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತರಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ; 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರೆಡ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಣೆ

