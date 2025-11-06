ದೆಹಲಿ ವಿಷಗಾಳಿಗೆ ಜನ ತತ್ತರ: ಅತಿ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಳಿದ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಜನ ದಾಂಗುಡಿ
ದೆಹಲಿ ನಗರದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ತೀವ್ರ ಕಳಪೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಉಸಿರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ, ಕಣ್ಣು, ಎದೆ ಉರಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 6, 2025 at 4:30 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಕಳಪೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ, ಬೆಳಗಿನ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಪಿಸಿಬಿ) ಹೊರಡಿಸಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟವು ಕಳಪೆ (ಎಕ್ಯೂಐ 278) ವರ್ಗದಲ್ಲಿತ್ತು.
ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯೋಗದ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AQI) 304 ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅತಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಓಖ್ಲಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 263 ಎಕ್ಯೂಐ ಇದ್ದರೆ, ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ 307, ಬವಾನಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಅಂದರೆ 344 ಎಕ್ಯೂಐ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ದೆಹಲಿಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಗರಗಳಾದ ನೋಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಯೂಐ 500 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಇದು ತೀವ್ರ ಕಳಪೆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಯೂಐ 503 ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 515 ಎಕ್ಯೂಐ ಇತ್ತು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 12.7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ತಲುಪಿ, ಸರಾಸರಿಗಿಂತ 2.6 ಡಿಗ್ರಿ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು 8 ರ ನಡುವೆ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟವು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ-ವೈದ್ಯರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ವೈದ್ಯರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಬಾಬಿ ಭಲೋತ್ರಾ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ರೋಗಿಗಳು ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಮೂಗು ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ, ಕಣ್ಣು ಉರಿ ಮತ್ತು ಎದೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳಪೆ ಗಾಳಿ ಕಾರಣ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಬೆಳಗಿನ ವಾಯುವಿಹಾರ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕಚೇರಿಗಳು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೆಲಸದ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಒಳಿತು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಹೊರಗೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು, ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮುಖಗವಸು ಧರಿಸಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
