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ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿ ಸೋನಮ್​​ ವಾಂಗ್​ಚುಕ್​ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ: ಕೇಂದ್ರ, ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ನೋಟಿಸ್​

ಜಂತರ್​ ಮಂತರ್​ನಲ್ಲಿ ಸೋನಮ್​ ವಾಂಗ್​ಚುಕ್ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ​- ಸತತ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ- ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ಪಿಐಎಲ್​ ಸಲ್ಲಿಕೆ.

SONAM WANGCHUK
ಜಂತರ್​ ಮಂತರ್​ನಲ್ಲಿ ಸೋನಮ್​ ವಾಂಗ್​ಚುಕ್ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ (ETV Bharat)
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By ANI

Published : July 15, 2026 at 5:56 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಜೂನ್ 28 ರಿಂದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್‌ಗೆ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ (PIL) ಕುರಿತು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೋರಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾಳೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ತೇಜಸ್ ಕರಿಯಾ ಅವರ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ವರ್ಚುವಲ್​ ಆಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೈನಿ ಅವರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೈನಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ದೀರ್ಘ ಉಪವಾಸದಿಂದಾಗಿ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಕ್ಷಣವೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ: ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿತು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾಳೆಗೆ (ಜುಲೈ 16) ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಕೀಲರು ಗೈರು: ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಕೀಲರು ಹಾಜರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.

ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್‌ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಿಐಎಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

8 ಕೆಜಿ ತೂಕ ನಷ್ಟ: ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್ ಅವರು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 8.25 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ತೀವ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ನಷ್ಟದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೋರಾಟಗಾರರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಾಗರಿಕರ ಜೀವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌
ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ
SONAM WANGCHUK

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