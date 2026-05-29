ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಖಾತೆ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಂತೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ
ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಐಟಿ ನಿಯಮದ ಅಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಜುಲೈ 7ರಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
By PTI
Published : May 29, 2026 at 2:39 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಸಿಜೆಪಿ)ಯ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಐಟಿ ನಿಯಮದ ಅಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಜುಲೈ 7ರಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪುರುಷೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕೌರವ್ ಅವರು, ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆಗೆ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ವರ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು. ಪಕ್ಷದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಸಿಜೆಪಿಯ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಜೆಪಿ ಖಾತೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿರುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 7 ರಂದು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನಾಂಕದ ವೇಳೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಿ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಅಖಿಲ್ ಸಿಬಲ್, ಸಿಜೆಪಿ ಖಾತೆಯು ಶುದ್ದ ವಿಡಂಬನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊರತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾತೆಯನ್ನೇ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಲ್ಲ ಎಂದ ಅವರು, ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಡೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಇತರ ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೌರವ್, ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟ್ವೀಟ್ಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾಗಿರುವುದು ಕಾರಣವಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡಿರಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರವು ತನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಮೇ 15ರಂದು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಖಾತೆಗೆ ಯುವಜನತೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮೇ 21ರಂದು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
