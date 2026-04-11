ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ, ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಶೂನ್ಯ: ಇವಿ ನೀತಿಯ ಕರಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ
Published : April 11, 2026 at 1:39 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ನೀತಿ 2026ರ ಕರಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೆಹಲಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ₹3,954.25 ಕೋಟಿಗಳ ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ನೀತಿಯ ಕರಡನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೊದಲು ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ 'ಸೂಪರ್ ಡೋಸ್': ಹೊಸ ಕರಡು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ 30,000ರೂವರೆಗೆ ನೇರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- 2.25 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ರೂ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು 20,000ರೂ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10,000ರೂ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- 2030 ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ 30ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳು ಸಹ 50ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
- ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು (ಇ-ಆಟೋಗಳು) ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50,000 ಮತ್ತು ಇ-ಲೋಡರ್ಗಳು (ಎನ್ಐ ವರ್ಗ) ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಕರಡು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೇ 10ರವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೇ 10 ರವರೆಗೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕರಡು ನೀತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://transport.delhi.gov.in ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕರಡು ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮೇ 10 ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಸಲಹೆಗಳನ್ನು evpolicy2026@gmail.com ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (EV), ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, GNCTD, 5/9, ಅಂಡರ್ ಹಿಲ್ ರಸ್ತೆ, ದೆಹಲಿ-110054 ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಾರು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಲಕ್ಷ ರೂ: ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನವನ್ನು (ಬಿಎಸ್ 4 ಅಥವಾ ಹಳೆಯದು) ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೊಸ ಇ-ಕಾರ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 1,00,000 ದವರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 25,000 ರೂ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಷರತ್ತು.
ಗಡುವು ನಿಗದಿ: 2027ರ ನಂತರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ ಆಟೋಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2027 ಜನವರಿ 1ರಿಂದ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಸಿ, ಎನ್ಜಿ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2028 ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಶಾಲಾ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ: ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳು ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಬಸ್ಗಳು ಸಹ ಇ ಬಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ
ಬಜೆಟ್ ವಿವರ
- ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್: 3954.25 ಕೋಟಿ ರೂ
- ಖರೀದಿ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ: 1236.25 ಕೋಟಿ ರೂ
- ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲು: 1718 ಕೋಟಿ ರೂ
- ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ರಚನೆ: 1000 ಕೋಟಿ ರೂ
ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು: 2.25 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಬೆಲೆಯ ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಗಂಟೆಗೆ 10,000 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 20,000 ಮತ್ತು 10,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕು ವಾಹನಗಳು: ಇ-ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50,000 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಇ-ಸರಕು ವಾಹನಗಳಿಗೆ 1,00,000 ವರೆಗೆ ನೇರ ಖರೀದಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
- ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ: ತೈಲ ಚಾಲಿತ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು 2027 ರಿಂದ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
- 2027 ಜನವರಿ 1ರಿಂದ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೋಂದಣಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು.
- 2028 ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೋಂದಣಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು.
- ಶಾಲಾ ಬಸ್ಗಳು: 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಶಾಲಾ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 30ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
