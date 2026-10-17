2018ರ ಮಾನಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣ; ರಾಥಿ ವಿರುದ್ದ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬಹುದಾದ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
2018ರ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಾಥಿ ತಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡೆ ತಮಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರುವ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
By ANI
Published : October 17, 2026 at 3:18 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2018ರ ವಿಕಾಸ್ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ವಿಕಾಸ್ ಪಾಂಡೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ್ ರಾಥಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬಹುದಾದ ವಾರೆಂಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೂರುದಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಾಥಿ ಅವರ ಗುರುಗ್ರಾಮದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಥಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ತಲುಪಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹಲವು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ದೂರುದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಥಿಗೆ 2019ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಸಮನ್ಸ್ ತಲುಪಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಂಡೆ ಕೂಡ ಹೋಗಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ: 2018ರ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಾಥಿ ತಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡೆ ತಮಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರುವ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಈ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ರಾಥಿ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು, ಆ ವೇಳೆ ದೆಹಲಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ನಂತರ ರೀಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪಾಂಡೆ ನಂತರ ರಾಥಿ ಮತ್ತು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದರು.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜಾರಿಯಾದ ಸಮನ್ಸ್ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಥಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ವಾರಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈಗ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮತಗಳ್ಳತನದ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಸಿಇಸಿ ವಜಾಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ ರಾಥಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ರಾಥಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ರಾಥಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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