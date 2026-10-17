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2018ರ ಮಾನಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣ; ರಾಥಿ ವಿರುದ್ದ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬಹುದಾದ ವಾರೆಂಟ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

2018ರ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್​ ರಾಥಿ ತಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡೆ ತಮಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರುವ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

Delhi Court issues bailable warrants against Dhruv Rathee in 2018 defamation case
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್​ ಧ್ರುವ್ ರಾಥಿ (ANI)
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By ANI

Published : October 17, 2026 at 3:18 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: 2018ರ ವಿಕಾಸ್​ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನ್ ಅಲಿಯಾಸ್​ ವಿಕಾಸ್​ ಪಾಂಡೆ​ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್​ ಧ್ರುವ್ ರಾಥಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬಹುದಾದ ವಾರೆಂಟ್​ ಆದೇಶವನ್ನು ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೂರುದಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಾಥಿ ಅವರ ಗುರುಗ್ರಾಮದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಥಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ತಲುಪಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹಲವು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ದೂರುದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಥಿಗೆ 2019ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಸಮನ್ಸ್ ತಲುಪಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಂಡೆ ಕೂಡ ಹೋಗಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು.

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ: 2018ರ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್​ ರಾಥಿ ತಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡೆ ತಮಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರುವ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಈ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ರಾಥಿ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು, ಆ ವೇಳೆ ದೆಹಲಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ನಂತರ ರೀಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪಾಂಡೆ ನಂತರ ರಾಥಿ ಮತ್ತು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದರು.

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜಾರಿಯಾದ ಸಮನ್ಸ್ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಥಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ವಾರಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈಗ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮತಗಳ್ಳತನದ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಸಿಇಸಿ ವಜಾಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್​​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್​​ ಧ್ರುವ ರಾಥಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಜಂತರ್​ ಮಂತರ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ರಾಥಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ರಾಥಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್​ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನನ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲ... ಅಪಹರಿಸಿದ್ದು.. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತೀಯನೇ: ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ ರಾಠಿ

TAGGED:

BAILABLE WARRANTS TO DHRUV RATHEE
2018 DEFAMATION CASE
2018ರ ಮಾನಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣ
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್​ ರಾಥಿ
DHRUV RATHEE

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