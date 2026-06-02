NEET ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜೈಲಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಿಗೆ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಕೋರ್ಟ್​!

NEET ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುವ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಸಿಬಿಐ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

NEET ACCUSED YASH YADAV
ದೆಹಲಿಯ ರೌಸ್​ ಅವೆನ್ಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊರಭಾಗ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 2, 2026 at 1:21 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಮೇ 3ರಂದು ನಡೆದ ನೀಟ್​ ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿ 23 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಯಶ್​ ಯಾದವ್​ ಎಂಬಾತನಿಗೆ, ಜೂನ್​ 21ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಕೋರ್ಟ್​ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಾನು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಆರೋಪಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ರೌಸ್​ ಅವೆನ್ಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಂಗಳವಾರ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಸಿಬಿಐ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು, ಯಶ್ ಯಾದವ್​​ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಯಾದವ್ ಪರ ಹಾಜರಾದ ವಕೀಲೆ ಅಂಬಿಕಾ, ಜೂ.21ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆರೋಪಿಯು ಮೇ 3ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.

ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎನ್‌ಟಿಎ (NTA) ಅವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ? ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಕೀಲರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು.

ಆರೋಪಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಮಂಗಿಲಾಲ್ ಬಿವಾಲ್, ವಿಕಾಸ್ ಬಿವಾಲ್, ದಿನೇಶ್ ಬಿವಾಲ್, ಯಶ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಧನಂಜಯ್ ಲೋಖಂಡೆ ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನವನ್ನು ಜೂನ್ 15ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ರೌಸ್ ಅವೆನ್ಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 5 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮೇ 20ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರು ಬಂಧನ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ: ಆರೋಪಿ ಮಂಗಿಲಾಲ್ ಬಿವಾಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ವಿಕಾಸ್ ಬಿವಾಲ್‌ನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಶುಭಂ ಖೈರ್ನಾರ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲ ರೂಪಿಸಿದರು. ಶುಭಂ ಮೊದಲು ಯಶ್‌ಗೆ, ನಂತರ ಯಶ್ ಮಂಗಿಲಾಲ್‌ಗೆ, ಮಂಗಿಲಾಲ್ ವಿಕಾಸ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ್ ದಿನೇಶ್ ಬಿವಾಲ್‌ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಆರೋಪಿ ಮಂಗಿಲಾಲ್ ಯಶ್ ಯಾದವ್​​ನಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಿಲಾಲ್ ಪುತ್ರ ವಿಕಾಸ್ ಬಿವಾಲ್ ತಾನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಶ್ ಯಾದವ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಂಗಿಲಾಲ್ ವಿವಿಧ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳು: ನೀಟ್​ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಿಬಿಐ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಶುಭಂ ಖೈರ್ನಾರ್, ಮನೀಷಾ ವಾಗ್ಮರೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮನೀಷಾ ಮಂಧಾರೆ, ಮನೀಷಾ ಸಂಜಯ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್, ಶಿವರಾಜ್ ರಘುನಾಥ್ ಮೊಟೆಗಾಂವ್ಕರ್, ಡಾ.ಮನೋಜ್ ಶಿರೂರೆ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ ಹರ್ಷದ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

