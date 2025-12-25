ETV Bharat / bharat

ದೆಹಲಿಯ ಬಡಜನರಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಊಟ: 'ಅಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಿಎಂ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ

ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಇಂದು ಅಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

Atal-canteen
ಅಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 25, 2025 at 6:56 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಂದು (ಬುಧವಾರ) ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಡವರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಊಟ ಒದಗಿಸುವ 'ಅಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌'ಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಸರ್ಕಾರದ ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆಯಂತೆ 45 ಅಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ 55 ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ಗಳ ಕೆಲಸ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು ಮತ್ತು ಜುಗ್ಗಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 5 ರೂ.ಗೆ ಊಟ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜನರು ಘನತೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

delhi-cm-rekha-gupta-inaugurates-atal-canteen
ಅಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​​ನಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು (ETV Bharat)

"ದೆಹಲಿಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಜಪೇಯಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, 2002ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ವಾಜಪೇಯಿ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೆಟ್ರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ನಗರವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಈಗ 394 ಕಿ.ಮೀ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ಭರವಸೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ ಸಿಎಂ, "ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ 2,700 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.

"ಜುಗ್ಗಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ವರ್ಷ 700 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊಳೆಗೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

atal-canteen
ಅಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​​ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಊಟ (ETV Bharat)

"ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 11ರಿಂದ 13ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಅವರು, ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಖಟ್ಟರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಜನರು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿ ಅಳುತ್ತಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

