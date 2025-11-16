ETV Bharat / bharat

ದೆಹಲಿ ಕಾರ್​ ಬಾಂಬ್​ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್​ ಪ್ರಕರಣ​: ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬ್​ ದಾಳಿಕೋರನ ಆಪ್ತ ಅರೆಸ್ಟ್​

ಭಾನುವಾರ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಅತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬ್​ ದಾಳಿಕೋರನ ಆಪ್ತನನ್ನು ಎನ್​ಐಎ ಬಂಧಿಸಿದೆ.

Representational image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 16, 2025

ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಬಳಿ ನವೆಂಬರ್​ 10 ರಂದು ನಡೆದ ಭೀಕರ ಕಾರ್​ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾನುವಾರ ಎನ್​ಐಎ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಶಂಕಿತ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬ್​ ದಾಳಿಕೋರನ ಆಪ್ತ ಮತ್ತು ಕಾರನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್​ ಸಾಗಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಅಮೀರ್​ ರಶೀದ್​ ಅಲ್ವಿ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಾಂಬ್​ ತುಂಬಿದ್ದ i20 ಕಾರು ಈತನೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈತನನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಎನ್​ಐಎ ತಂಡ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಬೃಹತ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತ ಅಮೀರ್ ರಶೀದ್​ ಅಲ್ವಿಯು ದೆಹಲಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ಒಯ್ಯಲು ದಾಳಿಕೋರನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ಯಾಂಪೋರ್‌ನ ಸಂಬೂರಾದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಯು, ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬರ್ ಉಮರ್ ಉನ್ ನಬಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಐಎ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವಾಹನದಿಂದ ಸಾಗಿಸುವ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಧನ (ಐಇಡಿ) ಆಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಆಮೀರ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ.

ಮೃತ ಚಾಲಕನ ಗುರುತನ್ನು ಪುಲ್ವಾಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ ಮತ್ತು ಫರಿದಾಬಾದ್‌ನ ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದ ಉಮರ್ ಉನ್ ನಬಿ ಎಂದು ಎನ್‌ಐಎ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಬಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಈ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಸೇರಿದಂತೆ 73 ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಎನ್‌ಐಎ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು, ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು, ಯುಪಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎನ್‌ಐಎ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ಹಿಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಇತರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಹು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಸಂಜೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಹೈ-ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.

ಅಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 13 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ​

