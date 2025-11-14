ಶಂಕಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ವೈದ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಸ್ನಿಂದ ಶೋಧ ಆರಂಭ
ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳವು ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಡಾ. ಪರ್ವೇಜ್ ಅವರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 14, 2025 at 4:42 PM IST
ಲಕ್ನೋ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ : ಶಂಕಿತ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಡಾ. ಪರ್ವೇಜ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳ (ಎಟಿಎಸ್)ವು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿವೆ. ಎಟಿಎಸ್ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸಹ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಡಾ. ಪರ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡು ಎಟಿಎಸ್ ತಂಡಗಳು ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಆದಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಡಾ. ಆದಿಲ್ ಅವರನ್ನು "ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ವೈದ್ಯರ" ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಸಹರಾನ್ಪುರದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎಟಿಎಸ್ ತಂಡಗಳು ಫರಿದಾಬಾದ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀ ನಗರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಂಗಲಿದೆ ಯುಪಿ ಎಟಿಎಸ್ : ಸಹರಾನ್ಪುರ ಎಟಿಎಸ್ ತಂಡವು ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಡಾ. ಆರಿಫ್ ಮಿರ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಸಂಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಎಟಿಎಸ್ ಶ್ರೀನಗರ ಮತ್ತು ಫರಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಲಿದೆ.
ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಆದಿಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಶ್ರೀನಗರ ಪೊಲೀಸರು ರಾಜ್ಯದ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೈಶ್ - ಎ - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಸಹಚರರ ಬಗ್ಗೆ ಯುಪಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಎಟಿಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಡಾ. ಆರಿಫ್ ಮಿರ್ ಅವರು ಈ ವೈದ್ಯರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಪುರದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಡಾ. ಫಾರೂಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈದ್ಯರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪರ್ಕ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಎಟಿಎಸ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಆರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ : ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪೊಲೀಸರು, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಟಿಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಆದಿಲ್, ಡಾ. ಮುಜಮ್ಮಿಲ್, ಡಾ. ಶಾಹೀನ್, ಡಾ. ಪರ್ವೇಜ್, ಡಾ. ಆರಿಫ್ ಮಿರ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಫಾರೂಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ನಿಗಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ವೈದ್ಯ ಸಹೋದರಿಯರ ನಂಟು : ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ವೈದ್ಯ ಸಹೋದರಿಯರ ನೇರ ನಂಟು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳವು (ಎಟಿಎಸ್) ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲೇಜು (ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜಿ)ನ ಎಲ್ಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಶಾಹೀದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಎಟಿಎಸ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಎಟಿಎಸ್ ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಅವರ ಶಾಲೆಯನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದೆ : ಈ ಕುರಿತು ಎಟಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜು ಕೈಸರ್ಬಾಗ್ ಖಾಂಡಾರಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಎಟಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಎಟಿಎಸ್ ಶಾಹೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ 1995 ರಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಂತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಹಳೆಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವಳು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಎನ್. ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಹೀನ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಗೆ 60 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಲಕ್ನೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ : ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ (60 ದಿನಗಳು) ಹಿಂದೆ ಲಕ್ನೋಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಕ್ನೋಗೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಟಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ : ಎಟಿಎಸ್ ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಪರ್ವೇಜ್ ಅವರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪರ್ವೇಜ್ಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮಡಿಯಾನ್ವ್ ನಿವಾಸಿ ಇಶ್ತಿಯಾಕ್ನನ್ನು ಸಹ ಎಟಿಎಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಭೂ ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿದ ಯುವಕ ಫೈಜಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಎಟಿಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಮಾತೆ-ಇ-ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಯುಪಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಟಿಎಸ್ ತನಿಖೆ : ಎಟಿಎಸ್ ಎರಡನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸಹ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾದ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಜಮಾತೆ-ಇ-ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಯುಪಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಟಿಎಸ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಾಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು : ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಶಾಹಿದ್ ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿವೆ. ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಜೈಶ್ನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗವಾದ ಜಮಾತ್ ಉಲ್ ಮೊಮಿನಾತ್ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿವೆ. ಶಾಹೀನ್ 2016 ಮತ್ತು 2018 ರ ನಡುವೆ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
