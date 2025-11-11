ದೆಹಲಿ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣ: ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿತೆ ವೈದ್ಯೆ ಶಹೀನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಎಟಿಎಸ್ ದಾಳಿ
ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿ ಎಕೆ-47 ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಡಾ. ಶಹೀನ್ ಶಾಹಿದ್ ಅವರ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎಟಿಎಸ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ಲಕ್ನೋ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಕೆ-47 ರೈಫಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಶಹೀನ್ ಶಾಹಿದ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳ- ಎಟಿಎಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ.
ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಟಿಎಸ್ ಶೋಧಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ನಡೆದ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟದ ಬಳಿಕ, ಪೊಲೀಸರು ಹಲವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಂಧಿತರಾದವರೊಂದಿಗೆ ಶಹೀನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಾ. ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಶಕೀಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಬಂಧಿತರೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಹೀನ್ ಶಾಹಿದ್ ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಕ್ನೋದ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಟಿಎಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಐಐಎಂ ರಸ್ತೆ – ಹುಸೇನ್ ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ಪ್ರವೇಶ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರ ನಿವಾಸವೂ ಸೇರಿದೆ. ಮಡಿಯಾನ್ವ್ನ ಮುತ್ತಕಿಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆ ಮತ್ತು ಖಂಡರಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಶೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಹಲವು ದಾಖಲೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪರಿಕರಗಳು ವಶಕ್ಕೆ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಸಹರಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಆದಿಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಮೂವರು ಆಪ್ತರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿ ವೇಳೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳು, ಶೇಖರಣಾ ಡ್ರೈವ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫರಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಫೋಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸರ್ ಘಜ್ವತ್-ಉಲ್-ಹಿಂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಜಾಲಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ನೋಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 2,900 ಕೆಜಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಫರಿದಾಬಾದ್ನ ಅಲ್ - ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಎಟಿಎಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಹೀನ್ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
