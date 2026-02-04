ETV Bharat / bharat

ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಉದ್ಯಮಿಯ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್​: ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ

ಸಿರಿವಂತ ವರ್ಗದವರೇ ವಾಸಿಸುವ ಕನ್ನಾಟ್​ ಪ್ಲೇಸ್​ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಏಜೆಂಟರ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

BUSINESSMAN KILLED BY DELIVERY BOYS
ಹತ್ಯೆಯಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಶಿವಂ ಗುಪ್ತಾ (ಒಳಚಿತ್ರ) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 4, 2026 at 5:56 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಫುಡ್​ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್​​ಗಳು ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯು ಜನವರಿ 2 ಮತ್ತು 3 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ ಜನವರಿ 19 ರಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಂ ಗುಪ್ತಾ ಮೃತ ಉದ್ಯಮಿ. ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮರಣದ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಏಜೆಂಟ್​ಗಳು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ, ಉದ್ಯಮಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಪ್ಪಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ: ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್​ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೂವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧನದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಇದು ಬಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ, ನವದೆಹಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ (ಡಿಸಿಪಿ) ದೇವೇಶ್, ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೇರೊಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯ ಜೊತೆ ನೀರಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ ಆತ ಇತರ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಸ್ಕೆಚ್​ ಹಾಕಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ, ಜನವರಿ 3ರ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ತಪ್ಪಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಥಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಪೆಟ್ಟು: ಹಲ್ಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಲೋಕ ನಾಯಕ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ವೈದ್ಯರು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು, ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

