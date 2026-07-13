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ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿದ ತಾಪಮಾನ, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ; ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಅಂಕಿತಾ ಕುಮಾರಿ ನೀಡಿರುವ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 11:30 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಕಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ನಗರದಾದ್ಯಂತ ವಾತಾವರಣ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಬಿಸಿಲಿನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಪ್ರಕಾರ, ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತಾಪಮಾನ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, 36.8ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್​ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್​ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 28.3ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್​ ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ 1ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್​ ಅಧಿಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಶೇ. 52 ಮತ್ತು ಶೇ. 83 ರ ನಡುವೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಹವಾಮಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಅಹಿತಕರ ಎನಿಸಿದೆ.

ಇಂದಿನ ತಾಪಮಾನ: ಇಂದು ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರ ದೆಹಲಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು 36 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಉಸ್​​ ಮತ್ತು 38°C ನಡುವೆ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು 26 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್​ ಮತ್ತು 28 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆ ನಡುವೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇಂದು ಮೋಡದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದ್ದು, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ನಗರದ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು ಜುಲೈ 15 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 18 ರ ನಡುವೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಸುಮಾರು 37°C ನಿಂದ 39°C ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಕಳಪೆ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಕಳಪೆ ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 258 ರಷ್ಟಿತ್ತು.

ಫರಿದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 222, ಗುರುಗ್ರಾಮ್ 233, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 225, ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾ 229 ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾ 238 ಎಕ್ಯೂಐ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಕ್ಯೂಐ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳು 100 ಮತ್ತು 200ರ ನಡುವೆ ಎಕ್ಯೂಐ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಕಳಪೆ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನಾನೂಕುಲಕರವಾಗಲಿದೆ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾನ್ಸೂಸ್​ ಸಕ್ರಿಯ: ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದ್ದು, ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ. ಉತ್ತರ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ.

ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 12 ರಂದು ದೇಶದ ಬಹುಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಹುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಂಡಿದೆ. 28 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

20 ರಾಜ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಶೇ. 91ರಷ್ಟನ್ನು ಆವರಿಸಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯ 9.1 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯ ಬದಲಿಗೆ 2.2 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ದಿನ ಶೇ. 75 ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಜುಲೈ 12 ರವರೆಗಿನ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 18 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 16 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ವರದಿ ಕಂಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಸಾಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯು ಕೃಷಿ, ಜಲಾಶಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತ ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ದೆಹಲಿ - ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜುಲೈ 18 ರವರೆಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 16 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚದುರಿದ ಮಳೆ, ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ವಾತಾವರಣ?:: ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ, ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ವಿದರ್ಭ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 18ರವರೆಗೆ ಚದುರಿದ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 14 ಮತ್ತು 15 ರಂದು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ: ಬಿಹಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಗಂಗಾನದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ: ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಣಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 18ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಉಳಿದ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕು: ಜುಲೈ 18ರವರೆಗೆ ಕೊಂಕಣ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗುಜರಾತ್, ಮಧ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮರಾಠವಾಡ ಮತ್ತು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ - ಕಚ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವಾರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ: ಕರಾವಳಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಮಾರುತ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಯಾನಂನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 14ರವರೆಗೆ ಉಷ್ಣ ಅಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.

ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮೀನುಗಾರರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದಂತೆ ಐಎಂಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

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