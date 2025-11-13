ETV Bharat / bharat

ದೆಹಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್​ ತನಿಖೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕು: ಸ್ಫೋಟಕ ತುಂಬಿದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಶಂಕಿತನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಸಿಸಿಟಿವಿ

ನುಹ್‌ನ ಫಿರೋಜ್‌ಪುರ್ ಝಿರ್ಕಾ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಶಂಕಿತ ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಮೈಂಡ್ ಡಾ. ಉಮರ್ ನಬಿ ಸ್ಫೋಟಕ ತುಂಬಿದ ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.

CCTV Captures Suspect In 'Explosive-Laden' Car
ಸ್ಫೋಟಕ ತುಂಬಿದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಶಂಕಿತನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಸಿಸಿಟಿವಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 13, 2025 at 10:37 PM IST

2 Min Read
ನುಹ್, ಹರಿಯಾಣ: ಶಂಕಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಡಾ. ಉಮರ್ ನಬಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ಕಾರು ಫಿರೋಜ್‌ಪುರ್ ಝಿರ್ಕಾ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಹರಿಯಾಣದ ನುಹ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿಯ ಸ್ಫೋಟದ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ದೊರೆತಿದೆ.

ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರು ಹರಿಯಾಣದ ಫಿರೋಜ್‌ಪುರದ ದೆಹಲಿ - ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾವನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಉಮರ್ ಅವರ ಬಿಳಿ ಹುಂಡೈ i20 ಕಾರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1:36 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ಲಾಜಾ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಝಿರ್ಕಾದ ಧಾಬಾದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಫೋಟಕ ತುಂಬಿದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಶಂಕಿತನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಸಿಸಿಟಿವಿ (ETV Bharat)

ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕೋನಗಳಿಂದ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನುಹ್ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟಗಾರನ ಬಂಧನ: ಈ ಹಿಂದೆ, ಫರಿದಾಬಾದ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಡಾ. ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಶಕೀಲ್‌ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿಂಗವಾನ್ ಪಟ್ಟಣದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಮಾರಾಟಗಾರ ಡಬ್ಬು ಸಿಂಗ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಐಎ) ತಂಡ ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರದಲ್ಲಿವೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧನಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್​ ಬಳಿಯ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಡಾ. ಮುಜಮ್ಮಿಲ್, ಡಾ. ಅದೀಲ್, ಉಮರ್ ಮತ್ತು ಶಾಹೀನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ಉಮರ್‌ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರು ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ನುಹ್ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್‌ಪಿಕೆ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.

"ಉಮರ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ನಡುವೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವಾದವಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಉಮರ್ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

