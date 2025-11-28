ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣ: ಫರಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಡಗುತಾಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಶಂಕಿತ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್
ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಶಂಕಿತ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್, ಅಲ್- ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಎರಡು ಅಡಗುತಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ತನಿಖೆಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
Published : November 28, 2025 at 11:01 AM IST
ಫರಿದಾಬಾದ್ (ಹರಿಯಾಣ): ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ನವೆಂಬರ್ 10 ರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಶಂಕಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಡಾ. ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಗನೈ, ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಳಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಅಡಗುತಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಫರಿದಾಬಾದ್ನ ಫತೇಪುರ್ ಟಾಗಾ ಮತ್ತು ಧೌಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗುತಾಣಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಖೋರಿ ಜಮಾಲ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಸರಪಂಚ್ನಿಂದ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹಾಗೇ ರೈತನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಜುಮ್ಮಾ ಖಾನ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮನೆಯು ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಡುಗೆಕೋಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಮನೆ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್-ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈತ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ನಡುವೆ ಮಾಸಿಕ 8,000 ರೂ.ನಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಾಸವಿದ್ದ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಖಾನ್ ಒಡೆತನದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ. ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎನ್ಐಎ ತಂಡವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಅನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಖಾನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಲು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಜಾಗ ಕೋರಿದ್ದ. ಇದಾದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಜುಮ್ಮಾ ಖಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.
ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈತನನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಳಿಯನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಲ್- ಫಲಾಹ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು. ಈತನನ್ನು ಎಂದು ನಾನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ರೈತನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ, ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಫತೇಪುರ್ ಟಾಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಭೋಧಕ ಇಶ್ತಿಯಾಕ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಕೋಣೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
