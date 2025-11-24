ETV Bharat / bharat

ದೆಹಲಿ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಮರುಗಿದ ಕಾಶ್ಮೀರ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘ: ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ದೆಹಲಿ ಕಾರು ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DELHI CAR BLAST
ಕಾರು ಸ್ಫೋಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 24, 2025 at 6:32 PM IST

2 Min Read
ಶ್ರೀನಗರ(ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರ): ದೆಹಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ಕಾರು ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟದ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ 370ನೇ ವಿಧಿ (ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ) ರದ್ದಾದ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ವೈದ್ಯ ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ: ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ವೈದ್ಯರು ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರ. ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ದ್ರೋಹ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ದಂತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘ (MFA) ಹೇಳಿದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ವೃತ್ತಿಗೆ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಎಂಎಫ್​ಎ ಆಳವಾದ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಜಾದ್ ಖಾಂಡೇ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಶ್ಮೀರ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘ (ಡಿಎಕೆ) ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ: ದೆಹಲಿ ಕಾರು ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಎನ್​ಐಎ) ಕಾಶ್ಮೀರದ ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಡಾ. ಮುಜಾಮಿಲ್ ಶಕೀಲ್ ಗನೈ ಮತ್ತು ಡಾ. ಅದೀಲ್ ಮಜೀದ್ ರಾಥರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವೈದ್ಯ ಶಹೀದ್ ಶಾಹಿದ್​​ರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿ ಡಾ. ಮುಜಾಫರ್ ರಾಥರ್‌ಗಾಗಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್​ 10 ರಂದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ i20 ಕಾರನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವೈದ್ಯ ಉಮರ್ ಉನ್​ ನಬಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಸಿಗ್ನಲ್​ ಬಳಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು 15 ಜನರು ಬಲಿಯಾದರೆ, 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

