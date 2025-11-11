ETV Bharat / bharat

ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟ: ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಾಳಿ ಶಂಕೆ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವೈದ್ಯನ ಡಿಎನ್‌ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟವು ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಾಳಿ ಶಂಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವೈದ್ಯನ ಡಿಎನ್​ಎಯನ್ನು ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತನಿಖಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

SUICIDE ATTACK
ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತ ಭದ್ರತಾ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ NSG ಸಿಬ್ಬಂದಿ (PTI)
Published : November 11, 2025 at 2:05 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ದಾಳಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಕಾರನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವೈದ್ಯ ಉಮರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆತ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿವೆ.

ಜೈಶ್ ಸಂಘಟನೆಯ ತನ್ನ ಸಹಚರರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಉಮರ್ ಫರಿದಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಡಿಎನ್‌ಎ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉಮರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮಾದರಿಯ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಉಮರ್‌ನನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಜೈಶ್-ಇ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ (ಜೆಇಎಂ) ಸಂಘಟನೆಯ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಆತ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಇತರ ಉಗ್ರರನ್ನು ಫರಿದಾಬಾದ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಉಮರ್​ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿವೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಫರಿದಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಐದು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು:

  1. ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯ
  2. ಫರಿದಾಬಾದ್ ಉಗ್ರರ ಬಂಧನದ ಲಿಂಕ್
  3. ಸರಣಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಗೆ ಪಿತೂರಿ
  4. ಫರಿದಾಬಾದ್ ಉಗ್ರರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸ್ಫೋಟ
  5. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶಂಕಿತ ವೈದ್ಯ ಉಮರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಖ್ಯಾತ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್, "ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.

ಹಲವಾರು ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಂತರ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಶ ಮತ್ತು ಉಗ್ರರ ಬಂಧನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರೂಪಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ನಿವೃತ್ತ ಬಿ.ಕೆ. ಖನ್ನಾ ಹೇಳಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬಂಧನಗಳು:

  • ಭಾನುವಾರದಂದು ಗುಜರಾತ್ ಎಟಿಎಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಭೇದಿಸಿ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೂವರು ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತು. ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ನಂತರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಯೋಜನೆಯು ಬಯಲಾಯಿತು.
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಿಂದ 28 ರ ನಡುವೆ, ವಿವಿಧ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಶಂಕಿತರನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದೆಹಲಿ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ನಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು, ಪಂಜಾಬ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಬ್ಬರ್ ಖಾಲ್ಸಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಜಲಂಧರ್‌ನಿಂದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಹ ಭೇದಿಸಿ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರಂದು, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಾಳಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ದೆಹಲಿಯ ಸಾದಿಕ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ತನಿಖೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಐಸಿಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಂದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳ (ಎಟಿಎಸ್) ಪುಣೆಯ ಕೊಂಧ್ವಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 33 ವರ್ಷದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜುಬೈರ್ ಹಂಗರ್ಗೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಅಲ್-ಖೈದಾ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿತು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟ: ಪುಲ್ವಾಮಾ ವೈದ್ಯನಿಂದ ಕಾರು ಚಾಲನೆ, ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನವಲನ ಸೆರೆ

10/11! ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೂಚನೆ

