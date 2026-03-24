ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡನೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮುನ್ನ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

Delhi Assembly receives bomb threat ahead of presentation of budget by CM Rekha Gupta
ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 24, 2026 at 12:08 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಇಂದು 11.30ಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮುನ್ನ ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಬಾಂಬ್​​ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್​​ ಇಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.28ಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದ್ದು, 7.49ಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಜೇಂದರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.

ಬೆದರಿಕೆ ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೆ.ಗವರ್ನರ್ ತರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಮಂಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿರ್ಸಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉನ್ನತ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇಮೇಲ್‌ ಮೂಲ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಫೆಬ್ರವರಿ 23ರಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಜೇಂದರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಖಾಲಿಸ್ತಾನ್ ಬೆಂಬಲಿಗರೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಇಮೇಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿ ತಕ್ಷಣವೇ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿತ್ತು.

ಇಂದು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ 2026-27ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಿನದಂದೇ ಬಂದಿರುವ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳವಳ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಸಿಎಂ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯ ಎರಡನೇ ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್​ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 1.10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

