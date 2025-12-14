ETV Bharat / bharat

ದೆಹಲಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಹೊಗೆಯ ಹೊದಿಕೆ; ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ

ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಈವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಜನರು
ದೆಹಲಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಜನರು
ETV Bharat Karnataka Team

December 14, 2025

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಹೊಗೆಯ ದಪ್ಪ ಪದರವೇ ಆವರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಥವಾ AQI ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 450ನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ವಾಯುವಿನ ಗುಣಮುಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ 'ಗಂಭೀರ' ವರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಇದುವರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯ ದ್ವಾರಕಾ ಸೆಕ್ಟರ್ 8ರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಎಂಬವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನನಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ GRAP 4 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. 'ಬೆಸ-ಸಮ' ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶ (NCR)ದ ಹಲವು ನಗರಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿವೆ. ನೋಯ್ಡಾ 470ರ AQI ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು 'ಗಂಭೀರ' ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 460ರ ಅಪಾಯಕಾರಿ AQI, ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ 348 ರಲ್ಲಿ 'ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ' ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಫರಿದಾಬಾದ್ 'ಕಳಪೆ' ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ 220ರ AQI ಹೊಂದಿದೆ.

GRAP IV ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿರ್ಬಂಧ? ಯಾವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ?:

ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯೋಗವು ಶನಿವಾರ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ(GRAP) ಹಂತ III ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. GRAPಯ 3ನೇ ಹಂತವು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು NCRನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

IVನೇ ಹಂತವೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು. ಶೇಕಡಾ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇರಬಾರದು. ಉಳಿದ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಶೇ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾದ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆಯೂ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ/ಖಾಸಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆಗಳು, ಕಾರಾಗೃಹಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪುರಸಭೆಯ ಸೇವೆಗಳು, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳು, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಗಳು/ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು (ಬಯೋಮಾಸ್ ದಹನ, ಧೂಳು ನಿಯಂತ್ರಣ, GRAP ಕ್ರಮಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ತಂಡಗಳಂತೆ) ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ/ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಪಿಸಿಬಿ ಪ್ರಕಾರ, 0 ಮತ್ತು 50ರ ನಡುವಿನ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು 'ಉತ್ತಮ'ವೆಂದೂ, 51 ಮತ್ತು 100 'ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ', 101 ಮತ್ತು 200 'ಮಧ್ಯಮ', 201 ಮತ್ತು 300 'ಕಳಪೆ', 301 ಮತ್ತು 400 'ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ' ಮತ್ತು 401 ಮತ್ತು 500 'ತೀವ್ರ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

