ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯೇ ವಿಷವಾದೊಡೆ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 'ಗಂಭೀರ'
ದೆಹಲಿಯ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ 'ಗಂಭೀರ' ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 10, 2025 at 10:11 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶ (ಎನ್ಸಿಆರ್)ವನ್ನು ದಟ್ಟ ಹೊಗೆಯ ಹೊದಿಕೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ 372ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದನ್ನು 'ಗಂಭೀರ' ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಾಳಿ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ 300ರಿಂದ 400ರ ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನೆರೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಫರಿದಾಬಾದ್ 312, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 318, ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾ 325, ಗುರುಗ್ರಾಮ್ 328 ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾ 310 ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ 'ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ' ಯಿಂದ 'ಗಂಭೀರ' ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ JNU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿನ್ನೆ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಸಮೀಪ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಜೆಎನ್ಯು) ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ದೆಹಲಿಯ ನಾಗರಿಕರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಎನ್ಯುಎಸ್ಯು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಎಕ್ಯೂಐ) ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಲವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?: ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಗು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿನವಿಡೀ ನಗರವನ್ನು ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವು ನಿವಾಸಿಗಳು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕಣ್ಣು ಹಾಗು ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಳಿ ವಿಷವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳಿವು: ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ, ತಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ತಾಪ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹದಗೆಡಲು ಕಾರಣವೆಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುಡುವಿಕೆ ವಿಷಕಾರಿ ಹೊಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫಲ ನೀಡದ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು: ವಾಹನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ನಿರೋಧಕ ಬಂದೂಕುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ರಾಜಧಾನಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು: ನಾಗರಿಕರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ N95 ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 45 ದಿನದ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದ ತಾಯಿ: ಹಾಲುಣಿಸಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್