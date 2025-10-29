ETV Bharat / bharat

60 ದಿನದೊಳಗೆ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ನೀಡಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​

ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾದ 60 ದಿನದೊಳಗೆ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಹೇಳಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

October 29, 2025

ನವದೆಹಲಿ: ಸಿವಿಲ್​ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಎನ್.ವಿ.ಅಂಜಾರಿಯಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ದಾಖಲೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಸರಿಸಿದರು.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂತಹ ವಿಳಂಬಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತಾ (ಬಿಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್) ಅಡಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯ 60 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್​ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದರೂ, ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯದಾನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್​ ಹೇಳಿದೆ.

ಏಕರೂಪದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬೇಕಿದೆ: ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಆದೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಈ ಕುರಿತು ನೆರವು ನೀಡಲು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್​​ಗಳು, ಸಾಲಿಸಿಟರ್​ ಜನರಲ್​​ಗಳ ನೆರವು ಕೋರಿದೆ.

ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಏಕೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಎನ್​​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಸೆಕ್ಷನ್ 251 (ಬಿ) ಅನುಸಾರ ವಿಚಾರಣೆಯ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025 ಅಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷವಾದರೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪ್ರಕರಣವೇನು?: ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ರಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಮನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತ ತನ್ನನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪದಡಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೋರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು, 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಆರೋಪ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ; 2021ರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಜಡ್ಜ್​​​ಗಳ ನೇಮಕವೂ ಇಲ್ಲ, ಬಡ್ತಿಯೂ ನೀಡಿಲ್ಲ: ಬಾರ್​ ಕೌನ್ಸಿಲ್​ ಬೇಸರ

ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ-ನಿಷೇಧಿತ ಭಾಷಣ ಬೇರೆ: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​
