ನಮ್ಮ ಷರತ್ತಿನಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು; ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್
ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : April 30, 2026 at 2:48 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ದೀರ್ಘಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತವು ತಮ್ಮದೆ ಆದ ಷರತ್ತಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಎನ್ಐನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಶೃಂಗಸಭೆ 2.0ದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಾಗಿದ್ದು, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತ್ತುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಾಯಕತ್ವ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ನೀತಿ ಪ್ರಶಂಸಿದ ಅವರು, ಭಾರತ ಪರಮಾಣು ದಾಳಿ ಎಂಬ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿತು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ನಡೆದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಭಾರತವು ಹಳೆಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಡೆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ರವಾನಿಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಗೊಂಡಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಹೊಡೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಷರತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆವು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಹಠಾತ್ ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಅವರು, ನೆರೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಪೋಷಕತ್ವವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಬೇಕು. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕೇವಲ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳು ಇವೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗಿರುವ ಆ ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬೇರಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದವು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೇನಾ ಉದ್ಯಮವು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯು ಕೇವಲ ಶಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ತ್ವರಿತ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ನಮಗೆ ಪರಮಾಣು ದಾಳಿಯ ಬೆದರಿಕೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
