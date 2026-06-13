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ಮಹಿಳಾ ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ವಾಯುಪಡೆಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ: ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್

ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

DEFENCE MINISTER RAJNATH SINGH
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 13, 2026 at 2:53 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಮಹಿಳಾ ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯನ್ನು(IAF) ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಯೋಜಿತ ಪದವಿ ಪರೇಡ್ (CGP) ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಯುಪಡೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂತರ್ಗತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ನವ ಭಾರತದ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶಭಕ್ತಿಯು ಭವ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಅಥವಾ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನಿಜವಾದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ನೀವು ಈ ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದು, ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಒಡನಾಡಿಯ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೈಯನ್ನು ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಯಂಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇಡುವ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ, ದೈನಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಹಾನ್ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಯುದ್ಧವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅದು ಸೈನಿಕ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದಿನ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೈನಿಕ ಅಥವಾ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಳಸುವ ಆಯುಧವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಡಾರ್, ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು, ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಹಲವಾರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು

ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಪಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೈಲಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ನಾಯಕ ಕೂಡ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

INDIAN AIR FORCE
IAF
COMBINED GRADUATION PARADE
DEFENCE MINISTER RAJNATH SINGH

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