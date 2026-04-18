ಸಂವಿಧಾನ ಮಸೂದೆ ಸೋಲಿಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ, 'ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ': NDA ಆರೋಪ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಅಸಹಕಾರದಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
Published : April 18, 2026 at 1:48 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಗಿದ್ದನ್ನು ವಿಪಕ್ಷಗಳ I.N.D.I.A ಕೂಟ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ N.D.A ಕೂಟವು ಇದು 'ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿವೆ.
வந்து சேர்ந்த வெற்றிச் செய்தி!#Delimitation #TNWillFightTNWillWin pic.twitter.com/Xu7eJqSQiI— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) April 18, 2026
ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು, "ತಾವು ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಯು ದೆಹಲಿಯ ದುರಹಂಕಾರವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ನಡೆಯುವ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಸೋಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹೊಡೆತ. ಈಗಿನಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬೇಡಿ. ನಾವು ಎದುರು ನಿಂತರೆ, ನೀವು (ಎನ್ಡಿ) ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.
Today will be remembered forever as a Red-letter Day in Indian History, when under the leadership of Shri @RahulGandhi Ji, Leader of Opposition, Lok Sabha, and Shri Mallikarjun @kharge Ji, united all democratic forces and opposition leaders in adverting a national disaster.— Revanth Reddy (@revanth_anumula) April 17, 2026
ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಎನ್ಡಿಎ ಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ ಕರಾಳ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಡಣೆ ಮಸೂದೆಗೆ ಸೋಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಣ್ಣವು ಬಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ವಿಪಕ್ಷಗಳಾದ ಟಿಎಂಸಿ, ಬಿಜೆಡಿ, ಉದ್ಧವ್ ಬಣದ ಶಿವಸೇನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೋಲನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿವೆ.
By defeating the Delimitation and Constitutional Amendment Bill, the opposition parties have done a great disservice to the Nation.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) April 17, 2026
With the freeze under Article 81 set to end after the first Census conducted post 2026, the forthcoming census exercise will reset seat… pic.twitter.com/yvUyTl5MTb
'ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿಗಳು': ಇತ್ತ, ಎನ್ಡಿಎ ಕೂಟವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟವನ್ನು ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ಕೂಟದ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ನೇತೃತ್ವದ ಟಿಡಿಪಿಯು, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕಣದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಅಡಚಣೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ 'ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹ' ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನು-ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ: ಯಾವುದೇ ಬಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ವೈ.ಎಸ್. ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿಯು ವಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದೆ. 'ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಗಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಲಿ ನ್ಯಾಯ ತಂದುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ, ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಏನು ಸಾಧಿಸಿದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿದೆ.
Opposing parties should seriously question themselves; what have they achieved ?— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) April 17, 2026
While the reality is that the numbers would come down for the south and women reservation bill has been postponed ! Justice is rendered neither to the south nor the women! If 2026 census were to… pic.twitter.com/RgRYPR42gx
ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಸೋಲು: 2029ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 33 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ನಾರಿಶಕ್ತಿ ವಂದನಾ ಅಧಿನಿಯಮ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಂವಿಧಾನ (131ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ -2026 ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ 2/3 ಬಹುಮತವು ಸಿಗದೆ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ಮಸೂದೆಯ ಪರವಾಗಿ 298, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 230 ಸಂಸದರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಮಸೂದೆ ಪಾಸಾಗಲು 352 ಮತಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು.
