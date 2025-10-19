ETV Bharat / bharat

ಬಂತು ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ: ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿ

ಮಹಿಳಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್‌ವೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರು.

Children lighting crackers
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

October 19, 2025

ಜೈಪುರ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಪಟಾಕಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅವಘಡಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ದುಃಖವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜನರು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿರುವ ಡಾ.ಮಾಲ್ತಿ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪಾವಳಿ ಸಂತೋಷ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ದೀಪ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು, ಉಡುಗೊರೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹಂಚಲು ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸುರಕ್ಷಿತ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು: ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚುವಾಗ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬದಲು ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ರೇಷ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಡುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಸುಟ್ಟಾಗ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಾಯಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೀರೆ ಅಥವಾ ದುಪಟ್ಟಾ ಮುಂತಾದ ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ,

  • ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.
  • ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.
  • ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ವಾಹನಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸುಡುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೇ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
  • ಅವುಗಳನ್ನು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಬೆಳಗಿಸಬೇಡಿ.
  • ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಬಿಡಬಾರದು. ವಯಸ್ಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
  • ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಗ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ.
  • ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉರಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
  • ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಗೆ ಬದಲು ಮೇಣದಬತ್ತಿಯನ್ನೇ ಬೆಳಗಿಸಿ.

"ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡರೆ ಮೊದಲು ಉಣ್ಣೆಯ ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿ. ನಂತರ, ಉರಿತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಸುಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಉಂಗುರಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಂತಹ ಸುಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಗೆ ಐಸ್, ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮುಲಾಮುಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಡಿ. ಗಾಯ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ" ಎಂದು ಡಾ.ಮಾಲ್ತಿ ಗುಪ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಟಾಕಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗೆ ಆಯೋಧ್ಯೆ ಸಜ್ಜು: 56 ಘಾಟ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿವೆ 26 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೀಪಗಳು!

