ಭಾರತದ ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆ 'ವೀಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್'ನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮನದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆ 'ವೀಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್'ನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : November 30, 2025 at 2:10 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಕೃಷಿಯವರೆಗಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು, ಭಾರತದ ಯುವಜನರ ಸಮರ್ಪಣೆಯೇ 'ವೀಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ'ದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ 'ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್' ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಂದೇ ಮಾತರಂ'ನ 150ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ 'ಧರ್ಮಧ್ವಜ'ವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Sharing this month’s #MannKiBaat. Do listen! https://t.co/uW0SlTrsoC— Narendra Modi (@narendramodi) November 30, 2025
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ LEAP ಇಂಜಿನ್ MRO ಸೌಲಭ್ಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ INS 'ಮಾಹೆ' ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಸ್ಕೈರೂಟ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೋ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಡ್ರೋನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು, "ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ Gen-Z ಯುವಕರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಂತೆಯೇ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
''ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಯುವಕರು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರೋನ್ ಪತನವಾದಾಗ ಹಲವಾರು ಸುತ್ತಿನ ವೈಫಲ್ಯದ ನಂತರ ಯುವ ತಂಡವು ಯಶಸ್ಸಿನ ರುಚಿ ಕಂಡಿತು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಆ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಹೊಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಯಶಸ್ಸು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಯುವಜನರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಅದೇ ಕಿಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬದ್ಧತೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಯುವಕರ ಈ ಸಮರ್ಪಣೆ ವೀಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗಳು, 2030ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ ಹಾಗೂ ಜಿ 20 ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಭೇಟಿಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
