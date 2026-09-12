ಜಮ್ಮುವಿನ ದೋಡಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರನ ಕೊಳೆತ ಮೃತದೇಹ, M4 ರೈಫಲ್ ಪತ್ತೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿಯೊಬ್ಬನ ಮೃತದೇಹ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ ಎಂ4 (M4) ಅಸಾಲ್ಟ್ ರೈಫಲ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 12, 2026 at 3:55 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ(ಜಮ್ಮು&ಕಾಶ್ಮೀರ): ಜಮ್ಮುವಿನ ದೋಡಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿಯೊಬ್ಬನ ಮೃತದೇಹ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ ಎಂ4 (M4) ಅಸಾಲ್ಟ್ ರೈಫಲ್ ಅನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೋಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹತನಾದ ಜೈಶ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿಯ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದಳ (SOG), ಸೇನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ (CRPF) ಪಡೆಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
You Can Run But You Can't Hide !— J&K Police (@JmuKmrPolice) September 12, 2026
SOG Doda, RR and CRPF retrieved the remains of a Pakistani Jaish e Mohammed terrorist, who was neutralised earlier in a Joint Op. A night enabled M 4 has also been recovered.@HMOIndia @AmitShah @OfficeOfLGJandK @LokBhavanJandK @manojsinha_…
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು 'ಎಕ್ಸ್' ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿವರ ಅಥವಾ ಮೃತ ಉಗ್ರಗಾಮಿಯ ಗುರುತಿನ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.
"ನೀವು ಓಡಿಹೋಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ! ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹತನಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು SOG ದೋಡಾ, RR ಮತ್ತು CRPF ಪಡೆಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ (ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ) ಎಂ4 ರೈಫಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಎಂ4 ಅಸಾಲ್ಟ್ ರೈಫಲ್ಗಳನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟೋ (NATO) ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಬಳಸಿದ್ದವು. ಇದು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಕದನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ, ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಅನಿಲ-ಚಾಲಿತ (gas-operated) ರೈಫಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋ ಪಡೆಗಳು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ರೈಫಲ್ಗಳನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇವು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ನುಸುಳುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಕೈ ಸೇರಿದ್ದವು.
ಮಧ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬುಡ್ಗಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ (LeT) ದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಪೊಲೀಸರು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉಗ್ರಗಾಮಿಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (UAPA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NIA) ಶನಿವಾರ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಬಂಡಿಪೊರಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು, ಕುಲ್ಗಾಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಪೋರ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಸಂಚುಕೋರರು ಮತ್ತು ನುಸುಳಿದ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲ (ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಬೆಂಬಲ) ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ 'ಓವರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್' (ನೆರವು ನೀಡುವ ಜಾಲ) ಒಳಗೊಂಡ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಚಿನ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮೂಲತಃ ಶ್ರೀನಗರದ ಝಕುರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇದನ್ನು UAPA ಕಾಯ್ದೆ-1967ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 23, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ-1959ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಮತ್ತು 25 ಹಾಗೂ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ-1908ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 4ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ NIAಗೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ) ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ, NIA ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ, ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ NIA ತಂಡಗಳು ಕಣಿವೆಯ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು.
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ (LeT) ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 'ಓವರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕರ್' (OGW) ಒಬ್ಬನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ; ಈತನಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು OGWಗಳ ಜಾಲವೊಂದನ್ನು ಭೇದಿಸಲಾಯಿತು.
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