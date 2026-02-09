ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಖರೀದಿದಾರರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ: ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಎಲ್ಎನ್ಜಿ/ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 9, 2026 at 8:05 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಖರೀದಿದಾರರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಭಾನುವಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಯಾರಿಂದ, ಏನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ನಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ, ಏನನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಎಎನ್ಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಸುಗಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಂತ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಶೇಕಡಾ 18ರಷ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕದೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ನಿಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸಚಿವರು ಈ ವಿಚಾರವು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿವೆ ಎಂದರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2025ರಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (ಬಿಟಿಎ) ಸಹಮತಿಸಿವೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಣಗಿದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಕೆಂಪು ಸೋರ್ಗಮ್, ಮರದ ಬೀಜಗಳು, ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ, ವೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಯುಎಸ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇಲ್ಲವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ಯುಎಸ್ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸುಂಕ ರಹಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಭಾರತವು ಸಹ ಒಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 500 ಶತಕೋಟಿ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಯುಎಸ್ ಇಂಧನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಭಾಗಗಳು, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕವು ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸಾವಯವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಗೃಹಾಲಂಕಾರ ವಸ್ತುಗಳು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.18ರಷ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದದ ಯಶಸ್ವಿ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ, ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಗಳು, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯ್ದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಿಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಮೆರಿಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ, ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಗೆ ಭಾರತ-ಮಲೇಷ್ಯಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ: ಕೌಲಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ