ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರವಾಸದ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ: ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ
ಇರಾನಿನ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಐಆರ್ಐಎಸ್ ದೇನಾ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಭಾರತವನ್ನು ಇರಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
Published : March 7, 2026 at 9:33 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಗಿಡಿಯಾನ್ ಸಾರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರವಾಸ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಂತರ ಎರಡು ದಿನದ ಬಳಿಕ, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಇರಾನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೇನಾ ಕಮಾಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದರು.
ರೈಸಿನಾ ಸಂವಾದ 2026 ರಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು, 'ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರವಾಸ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡೆವು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರ.
"ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಷ್ಟೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮವು ಇರಾನ್ನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ "ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದದ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು" ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದೆ, ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಜ್ಬೊಲ್ಲಾ, ಹಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಹೌತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಇರಾನ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು" ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ನೌಕೆ:
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಐಆರ್ಐಎಸ್ ದೇನಾ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೌಕೆಯ ತುರ್ತು ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಭಾರತದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಕೋರಿತ್ತು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಐಆರ್ಐಎಸ್ ಲವನ್ ನೌಕೆಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಇರಾನ್ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿತು. ಈ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ನೌಕೆಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ನೌಕೆಯ ತುರ್ತು ಡಾಕಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ಡಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಐಆರ್ಐಎಸ್ ಲವನ್ ನೌಕೆಯನ್ನು ತುರ್ತು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇರಾನ್ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 183 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಚ್ಚಿಯ ನೌಕಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಐಆರ್ಐಎಸ್ ದೇನಾದಿಂದ 30 ನಾವಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಳಿ ಇರಾನಿನ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಐಆರ್ಐಎಸ್ ದೇನಾ ಮುಳುಗಿದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯಿಂದ ಮುಳುಗಿದ ಇರಾನಿನ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳು "ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ಅಸಂಬದ್ಧ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿವೆ.
