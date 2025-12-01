ETV Bharat / bharat

ನೈಜ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ; ಮೋದಿ 'ನಾಟಕ' ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ತಿರುಗೇಟು

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾಟಕ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.

'Debate On Real Issues': Congress Hits Back At PM Modi Over His 'Delivery Over Drama' Remarks
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಸ್ಪೀಕರ್​ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿರ್ಲಾ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 1, 2025 at 3:32 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.

ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ನಾಟಕಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಾಯಕ ಚರ್ಚೆ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ಸಂಸತ್ತಿನ ನಡುವಳಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕರು, ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸತ್ತಿನ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತುಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ನಿದರ್ಶನಗಳ ದೀರ್ಘ ಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿಯೇ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಪ್ಪು ಕಾನೂನುಗಳು, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತಾ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉರುಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶ ನೋಡಿದೆ. ಇದೇ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಮಣಿಪುರ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿದಾಗ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸುವವರೆಗೂ ನೀವು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಿರಿ ಎಂದು ಕುಟುಕಿದರು.

ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಖರ್ಗೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಮತ ಕಳ್ಳತನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎತ್ತುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಈಗ ಈ ಗೊಂದಲದ ನಾಟಕವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ, ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲೂಟಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಅಧಿಕಾರದ ದುರಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದಂತಹ ತುರ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಾವು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಸತ್ತು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

DEBATE ON REAL ISSUES

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

