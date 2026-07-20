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ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಹೊರಬಂದು ಇಬ್ಬರ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆ

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್​ ಮರ್ಡರ್​ ಕೇಸ್​- ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಹೊರಬಂದು ಇಬ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ- ಅಪರಾಧಿಗೆ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್​.

DOUBLE MURDER CASE
ಡಬಲ್​ ಮರ್ಡರ್​ ಅಪರಾಧಿ (ETV Bharat KERALA)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 20, 2026 at 2:25 PM IST

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ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ (ಕೇರಳ): ನೆನ್ಮಾರ ಪೋತುಂಡಿ ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 61 ವರ್ಷದ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೆನ್ನೆತ್ ಜಾರ್ಜ್ ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

2025ರ ಜನವರಿ 27 ರಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ಅಪರಾಧಿ ಚಿಂತಾಮರನ್​, ಸುಧಾಕರನ್ (50 ವರ್ಷ) ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ (75 ವರ್ಷ) ಮೇಲೆ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಭೀಕರ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗೆ 2019 ರಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಈತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ.

ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಈತ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ, ಪೋತುಂಡಿ ಮತ್ತೈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ತೀವ್ರ ಶೋಧದ ನಂತರ ಕೊಲೆಗಡುಕನನ್ನು ಜನವರಿ 29 ರಂದು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದರು.

ಜುಲೈ 14 ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹತ್ಯೆ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಿಂತಮಾರನ್​​ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 103(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 126(2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪದಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಮರಣದಂಡನೆ, ಜೊತೆಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಿತು. ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೃತ ಸುಧಾಕರನ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿತು.

ಜಾಮೀನು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಪರಾಧಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್​ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಯೋ ಸಹಜ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈತನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ವಾದಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮುರಳೀಧರನ್, ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವೂ ಅದನ್ನೇ ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ. 56 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ವಕೀಲರು ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿ ಬಳಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಟ್ಟಹಾಕಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ 82 ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ 91 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಕೇವಲ 28 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 56 ದಿನ ಹಿಡಿಯಿತು ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ ಸುಧಾಕರನ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಖಿಲಾ ಮತ್ತು ಅತುಲ್ಯ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಭಯದಿಂದ ಹಲವಾರು ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

DEATH PENALTY
SERIAL KILLER
ಕೇರಳ ಡಬಲ್​ ಮರ್ಡರ್​
ಕೇರಳ ಕೊಲೆ
DOUBLE MURDER CASE

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