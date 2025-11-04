ETV Bharat / bharat

ತೆಲಂಗಾಣ: ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊನೆಗೂ ಸಾವು!

ಮೆಹಬೂಬಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಡಿ ರಾಜು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Death of 'Mortuary' victim- Doctors inform brother
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (File)
ತೆಲಂಗಾಣ: ಮೆಹಬೂಬಾಬಾದ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಶವಾಗಾರದ ಬಳಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನಗುಡೂರು ಮಂಡಲದ ಜಯರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಡಿ ರಾಜು (39) ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2.10ಕ್ಕೆ ರಾಜು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಮೆಹಬೂಬಾಬಾದ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಡಿ ರಾಜು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಶವಾಗಾರದ ಬಳಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಇರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು, ರಾಜು ಅವರನ್ನು ಐಸಿಯುಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ರಾಜು ತಡರಾತ್ರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ಬಾರಿ ಸತ್ತ ರಾಜು: ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದು ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿ ಮಹಾ ಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರವು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಾಮೋದರ್ ರಾಜನರಸಿಂಹ ಅವರ ಆದೇಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೂವರು ಡಿಎಂಇ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದ ಶವಾಗಾರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ನಡುವೆ ಎಲ್ಡಿ ರಾಜು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಶವಾಗಾರದ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿದ್ದ ರೋಗಿ: ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಡಿ ರಾಜು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಎಂದು ಕಳೆದ ವಾರ ಮೆಹಬೂಬಾಬಾದ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ರಾಜು, ಕೆಲಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಬಳಿಕ ಶವಾಗಾರದ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು, ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಶವಾಗಾರದ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಶವಾಗಾರದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ, ರಾಜು ಬದುಕಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.

ರಾಜು ಅವರನ್ನು ಗುರುವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಯಕೃತ್ತು, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಕ್ಷಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಜು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

