ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ: ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೇರಳದ ಯುವ ನಾವಿಕ ಬಲಿ
ಕೊನೆಯ ರಜೆಗೆ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದ ಅಖಿಲ್, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ನಂತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದವು.
Published : July 22, 2026 at 2:42 PM IST
ಕಾಸರಗೋಡು (ಕೇರಳಂ): ಉಕ್ರೇನ್ನ ಒಡೆಸಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ನಡೆಸಿದ ಭೀಕರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರ ಪೈಕಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ನಾವಿಕ ಯುವಕ ಅಖಿಲ್ ಜೋಯನ್ (26) ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಮೃತ ಅಖಿಲ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಇದೀಗ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವ ಸಂಗತಿ.
ವೆಲ್ಲರಿಕುಂಡ್ನ ಎಕೆಜಿ ನಗರದ ವಾಲಿಪಲಕಲ್ನ ಜೋಯನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲಿ ದಂಪತಿಯ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ಈ ಅಖಿಲ್. ತಂದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಖಿಲ್, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಎಂದಿನಂತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.
ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳು ಭಗ್ನ: ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ತಾನು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೊಸ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಖಿಲ್, ಅಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಅಖಿಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುಗಿದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರ ಮಾತ್ರ ಕಳೆದಿದೆ. ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ಚಿಗುರಿದ್ದವು. ಆತನೊಂದಿಗೆ ಬಾಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಯುವತಿ ಕೂಡ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧದ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಅಖಿಲ್ ಬಲಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರ ಕನಸುಗಳು ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ದುರಂತವಾಗಿ ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಹಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಅಖಿಲ್: ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಅಖಿಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ. ಅಧಿಕೃತ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರವೇ ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದ. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದವು. ಅಖಿಲ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣವು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೀವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಓರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸಾಹಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲೇ, ಅಖಿಲ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಆಟವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರು, ಕೇರಳದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಅಖಿಲ್ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಗ್ಗ ಎಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ. ವೆಲ್ಲರಿಕ್ಕುಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಖಿಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 10 ಜನರ ಸಾವು: ಒಡೆಸಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಿನಿಯಾ-ಬಿಸ್ಸೌ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿದ್ದ MV ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಿಯೋ ಹಡಗನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಷ್ಯಾ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ. ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಓಷನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಡೆತನದ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ ಸರಕು ಹಡಗು, ಒಡೆಸಾ ಬಂದರಿನಿಂದ ಜೋಳದ ಸಾಗಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಆಗ ರಷ್ಯಾದ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿವೆ. ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಬಂದರು ಪೈಲಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ 17 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ 8 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಒಡೆಸಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ: ಅಖಿಲ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಜುನ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹ ಅಖಿಲ್ ಅವರದೇ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾದವರು: ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಅಹ್ಮದ್ ಹಮೌಯಾ, ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಬ್ಲೆಸನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, ಅಲ್-ತುರ್ಕಮಾನಿ, ಹಾದಿ ಹೈದರ್, ಖಾಲಿದ್ ಖಮೂಸಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯಾಹ್ಯಾ ಅಲ್ - ಸಲೇಕ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಜೀದ್ ಅಲ್-ಕುರ್ದಿ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಹಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪವಾಡಸದೃಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆ: ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಜುಲೈ 19 ರಂದು ಸಂಜೆ ಒಡೆಸಾ ಬಂದರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ವೇಳೆ 5 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಚೇರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟ ಭಾರತೀಯರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳು ಶೀಘ್ರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಗ್ಧ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವುದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಡಿಯೋರಿಯಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಿಶಾದ್ (21) ಎಂಬ ಯುವಕ ಕೂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವಂತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಿಹೋದ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಳಕು: ಗೌರಿ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಜೂ.10ರಂದು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ. ಒಬ್ಬನೇ ಮಗವಾಗಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಬನಿಯಾನಿ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪು ಅಂಗಡಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದ. ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಿಯೋರಿಯಾಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವಂತೆ ಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ್ ತಂದೆ ಸುರೇಂದ್ರ ನಿಶಾದ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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